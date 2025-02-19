5 тварин, які є зовсім не тим, чим здаються: вчені розповіли, що з ними не так (відео)

Дослідники назвали кілька організмів, які насправді є скупченням безлічі крихітних особин.

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За мільярди років наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре вивчені вченими, а інші — не перестають дивувати. У новому дослідженні вчені назвали 5 дивовижних тварин, які насправді є колоніями крихітних істот — ці істоти здаються єдиним організмом, але насправді є скупченнями безлічі крихітних особин, що працюють спільно, пише IFLScience.

Цікаво, що багато хто з цих організмів також неймовірно отруйні. Дослідники найцікавіших видів тварин.

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Португальський кораблик

Португальський кораблик має репутацію однієї з найстрашніших медуз у світі, проте вчені заявляють, що ці тварини зовсім не є медузами. Насправді це сифонофор — колонія мільйонів ідентичних клонів, відомих як зооїди.

Попри те, що зооїди є окремими особинами, вони зовсім не здатні виживати самі по собі, а тому їм доводиться групуватися, щоб сформувати величезну сукупність. Після формування єдиного португальського кораблика ці зооїди спеціалізуються таким чином, що кожен з них виконує певну функцію, яка допомагає колонії процвітати. Наприклад, деякі з них відповідають за плавання, тоді як інші формують сумнозвісні довгі щупальця організму, що завантажені наповненими отрутою нематоцистами.

Корал

Корали можуть бути нерухомими, проте насправді вони мають багато спільного з португальським корабликом. Найголовніше, що вони теж є колоніальними тваринами й складаються з великої кількості крихітних істот, званих поліпами.

Кожному окремому поліпу необхідно їсти, а тому в нього є свій власний рот — у багатьох випадках ці отвори оточені маленькими щупальцями з нематоцистами, що використовуються для паралічу і вбивства здобичі корала.

Довговолокниста "жалюча штуковина"

Португальський кораблик зовсім не єдиний у своєму роді — насправді в океані мешкає близько 175 видів зооїдних скупчень. Можливо, найбільш дивовижним є Apolemia uvaria, більш відома як довга "волокниста жалюча штуковина".

Найдовший і найбільш жалючий вид помітили біля берегів Австралії 2020 року — його довжина становила близько 120 метрів.

Довговолокниста "жалюча штуковина" Фото: iNaturalist

Мшанки

Повідомлення про дивні, схожі на інопланетян, згустки були зафіксовані в усій Північній Америці — на короткий час вони навіть викликали паніку ще 2024 року. Пізніше вчені все ж з'ясували, що істоти, які хитаються, схожі на кулі, виявилися нешкідливими моховарками. Ці зразки, також відомі як моховидні тварини, складаються з величезної кількості зооїдів, що працюють разом, з групами колоній, що утворюють тонку структуру, відому як зарості.

Мшанки часто виглядають як інопланетні яйця Фото: Shutterstock

Еренна

Цей сифонофор був виявлений у глибокому океані 2005 року — дослідники виявили, що представники цього виду мешкають на глибині від 1600 до 2300 метрів. Вчені також виявили, що представник роду Еренна був особливо унікальний тим, що був першим морським безхребетним, коли-небудь виявленим, який використовував червону флуоресценцію для залучення здобичі.

Синя та зелена біолюмінесценція звичайні в океані, але червоний колір зустрічається досить рідко, оскільки довга хвиля цього кольору світла не поширюється далеко в глибині. Тому вважалося, що більшість тварин, які живуть глибоко під поверхнею, не здатні бачити червоне світло, проте відкриття цього незвичайного сифонофора змінило це припущення.

Раніше Фокус писав про те, що на дні каналу виявлено дивні помаранчеві кокони з "яйцями інопланетян".