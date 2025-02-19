Активность мозга перед смертью может доказывать наличие души: но она квантовая

Исследователи считают, что во время экспериментов столкнулись с необъяснимым процессом. Возможно, они увидели, как душа покидает тело.

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Последние исследования зафиксировали всплеск энергии, который происходит в мозге умирающих людей, и некоторые ученые не исключают, что это "душа" покидает тело, пишет DailyMail.

Анестезиолог и профессор Университета Аризоны Стюарт Хамерофф объяснил суть проведенного эксперимента. Он рассказал, что исследователи поместили небольшие датчики на мозг семи хронически больных пациентов за несколько минут до того, как их отключали от системы жизнеобеспечения. Это позволило зафиксировать, как артериальное давление и сердцебиение каждого пациента упали до нуля.

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"Ученые увидели все эти процессы, а потом произошел этот всплеск активности. Это может быть околосмертный опыт или, возможно, это была душа, покидающая тело", — говорит Хамерофф.

Профессор считает, что человеческое сознание или душа является процессом более глубокого квантового уровня, который возникает из квантовых процессов внутри микротрубочек, крошечный структур в клетках мозга. А не просто из крупномасштабных электрических сигналов между нейронами.

Это может объяснить, как люди могут осознавать, когда их мозг находится в низкоэнергетическом состоянии, таком как анестезия, глубокий сон или даже во время околосмертных переживаний.

Отмечается, что зафиксированный всплеск активности происходил тогда, когда мозг лишался доступа кислорода.

"Допустим, сердце перестает биться, кровь останавливается, и в этот момент микротрубочки теряют свое квантовое состояние. Квантовая информация внутри трубочек не исчезает, ее невозможно уничтожить, она просто рассеивается во всей Вселенной. Если пациента реанимируют, тогда информация возвращается обратно в тело, после чего люди рассказывают о своем околосмертном опыте", — отмечает эксперт.

Правда, большинство ученых придерживают мысли, что сознание – это продукт взаимодействий в мозге, возникающих из сложных нейронных сетей, обрабатывающих информацию и создающих единый субъективный опыт.

В обсуждаемом эксперименте приняли участие двое мужчин и пять женщин в возрасте от 34 до 74 лет. Они приняли решение прекратить лечение из-за обширных системных нарушений в организме, которые были необратимыми.

Команда провела электроэнцефалограмму (ЭЭГ) каждого из пациентов, когда их собирались отключить от системы жизнеобеспечения. Необработанные данные запечатлели момент смерти, за которым последовал всплеск энергии продолжительностью от одной до 20 минут.

После того, как сердце пациентов останавливалось, их мозг демонстрировал всплеск высокочастотной активности, называемый гамма-ритмом.

Дело в том, что гамма-ритм – это паттерн мозговых волн, который связан с сознательным мышлением, осознанием и восприятием. Иными словами, это вид активности мозга происходит, когда человек думает или обрабатывает информацию.

Это означает, что даже после остановки сердца мозг на короткое время показывал признаки, которые можно связать с осознанием или сознанием.

Напомним, ученые поняли, как умирает мозг человека и могут обратить вспять "волну смерти". В новом исследовании ученые отследили изменения в мозге человека, умирающем от кислородного голодания.