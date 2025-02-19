Активність мозку перед смертю може доводити наявність душі: але вона квантова

Дослідники вважають, що під час експериментів зіткнулися з незрозумілим процесом. Можливо, вони побачили, як душа залишає тіло.

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Останні дослідження зафіксували сплеск енергії, який відбувається в мозку людей, які помирають, і деякі вчені не виключають, що це "душа" залишає тіло, пише DailyMail.

Анестезіолог і професор Університету Аризони Стюарт Хамерофф пояснив суть проведеного експерименту. Він розповів, що дослідники помістили невеликі датчики на мозок семи хронічно хворих пацієнтів за кілька хвилин до того, як їх відключали від системи життєзабезпечення. Це дало змогу зафіксувати, як артеріальний тиск і серцебиття кожного пацієнта впали до нуля.

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"Учені побачили всі ці процеси, а потім стався цей сплеск активності. Це може бути навколосмертний досвід або, можливо, це була душа, яка залишає тіло", — каже Хамерофф.

Професор вважає, що людська свідомість або душа є процесом глибшого квантового рівня, який виникає з квантових процесів усередині мікротрубочок, крихітних структур у клітинах мозку. А не просто з великомасштабних електричних сигналів між нейронами.

Це може пояснити, як люди можуть усвідомлювати, коли їхній мозок перебуває в низькоенергетичному стані, такому як анестезія, глибокий сон або навіть під час навколосмертних переживань.

Зазначається, що зафіксований сплеск активності відбувався тоді, коли мозок позбавлявся доступу кисню.

"Припустимо, серце перестає битися, кров зупиняється, і в цей момент мікротрубочки втрачають свій квантовий стан. Квантова інформація всередині трубочок не зникає, її неможливо знищити, вона просто розсіюється у всьому Всесвіті. Якщо пацієнта реанімують, тоді інформація повертається назад у тіло, після чого люди розповідають про свій навколосмертний досвід", — зазначає експерт.

Щоправда, більшість учених дотримуються думки, що свідомість — це продукт взаємодій у мозку, що виникають зі складних нейронних мереж, які обробляють інформацію і створюють єдиний суб'єктивний досвід.

В обговорюваному експерименті взяли участь двоє чоловіків і п'ять жінок віком від 34 до 74 років. Вони прийняли рішення припинити лікування через великі системні порушення в організмі, які були незворотними.

Команда провела електроенцефалограму (ЕЕГ) кожного з пацієнтів, коли їх збиралися відключити від системи життєзабезпечення. Необроблені дані зафіксували момент смерті, за яким послідував сплеск енергії тривалістю від однієї до 20 хвилин.

Після того, як серце пацієнтів зупинялося, їхній мозок демонстрував сплеск високочастотної активності, званий гамма-ритмом.

Річ у тім, що гамма-ритм — це патерн мозкових хвиль, який пов'язаний зі свідомим мисленням, усвідомленням і сприйняттям. Іншими словами, цей вид активності мозку відбувається, коли людина думає або обробляє інформацію.

Це означає, що навіть після зупинки серця мозок на короткий час показував ознаки, які можна пов'язати з усвідомленням або свідомістю.

Нагадаємо, вчені зрозуміли, як помирає мозок людини і можуть повернути назад "хвилю смерті". У новому дослідженні вчені відстежили зміни в мозку людини, яка помирає від кисневого голодування.