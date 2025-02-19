Ежедневно формируют облик Земли: названы животные, возводящие горы и меняющие водные пути (видео)

Исследователи назвали сотни животных-архитекторов, которые не просто населяют планету, но также и формируют ее.

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Первая в своем роде глобальная оценка выявила 603 диких животных и пять таксонов домашнего скота, которые не просто населяют Землю, как большинство других видов, но также и формируют ее. Ученые заявляют, что эти "животные-архитекторы" буквально воздвигают свои версии гор и влияют на водные пути планеты, пишет IFLScience.

Первая часть исследования была посвящена животным-архитекторам, орудующим на суше, а вторая сосредоточилась на влиянии видов, действующих глубоко под водой. В ходе второй части исследования ученые просканировали керны, взятые в самой глубокой части океана и обнаружили, как роющие животные, такие как морские огурцы и другие позвоночные, перемещают осадок через сеть туннелей.

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Даже самые крохотные животные на планете, похоже, способны на невероятные подвиги инженерии: например, рыбы-собаки создают одно из самых замечательных ухаживаний на планете, вырезая в песке функциональное гнездо, которое в 16 раз больше их собственного размера; а скот топчет и уплотняет почву, разрушая растительность и способствуя выбросы.

Сейсмические изменения поверхности нашей планеты, вызванные этими "природными инженерами", называются геоморфологическими вкладами, и это новое исследование показало, что они соперничают с воздействием сотен тысяч наводнений по их энергетической отдаче. Теперь в новом исследовании ученые смогли обнаружить сотни видов животных-архитекторов, охватывающих насекомых, рыб, рептилий, птиц и млекопитающих.

Результаты исследования указывают на то, что геоморфологический вклад животных составляет около 76 000 гигаджоулей энергии в год, но их колоссальные усилия могут оказаться под угрозой. Почти треть выявленных видов животных-архитекторов являются редкими, эндемичными или находящимися под угрозой, что означает, что их геоморфологический вклад также может оказаться под угрозой.

По словам соавтора исследования, профессора Джеммы Харви, результаты новой работы показывают, что роль животных в формировании ландшафтов Земли гораздо более значима, чем считалось ранее:от создания водно-болотных угодий бобрами до строительства земляных насыпей муравьями — все эти процессы имеют решающее значение в формировании блика Земли.

Авторы исследования отмечают, что их результаты в очередной раз подтверждают, почему так важно сохранять биоразнообразие, а также дают варианты при попытке так или иначе изменить ландшафт. Восстановление дикой природы может использовать силу трудолюбивых животных, таких как бобры, для возвращения деградировавших местообитаний к тому, какими они были когда-то.

Предыдущие результаты уже показали, что высокие термитники в Бразилии можно заметить даже из космоса, но в самой глубокой части океана есть более тонкие признаки инженерии. В ходе исследования ученые собрали керны и использовали микрокомпьютерное сканирование, чтобы увидеть, что происходит на морском дне. Они обнаружили следы животных, которые роют и питаются на морском дне, формируя дно океана.

Например, морские огурцы известны свое способностью ежегодно выделять из кораллового рифа количество вещества, равное пяти Эйфелевым башням — эта экосистема инженерия известна как биотурбация. В то же время, для животных такая инженерия предоставляет животным доступ к ресурсам.

Влияние биотурбации примерно такое же на глубине 7,5 километров под поверхностью океана, где команда обнаружила разнообразную роющую жизнь. Сюда входят морские огурцы, полихеты, двустворчатые моллюски, равноногие и брюхоногие моллюски. Эти животные вынюхивают частицы органического вещества из осадка и перемещают его по мере рыться, создавая спиральные сети туннелей, нарушающих осадок. Доказательства их деятельности были обнаружены в анализах осадочных кернов из Японской впадины Тихого океана, региона, который находится в темных глубинах зоны Хадаль.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.