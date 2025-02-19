Щодня формують вигляд Землі: названо тварин, які зводять гори і змінюють водні шляхи (відео)

Дослідники назвали сотні тварин-архітекторів, які не просто населяють планету, але також і формують її.

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Перша у своєму роді глобальна оцінка виявила 603 диких тварин і п'ять таксонів домашньої худоби, які не просто населяють Землю, як більшість інших видів, але також і формують її. Вчені заявляють, що ці "тварини-архітектори" буквально споруджують свої версії гір і впливають на водні шляхи планети, пише IFLScience.

Перша частина дослідження була присвячена тваринам-архітекторам, які орудують на суші, а друга зосередилася на впливі видів, що діють глибоко під водою. Під час другої частини дослідження вчені просканували керни, взяті в найглибшій частині океану, і виявили, як тварини, що риють, як-от морські огірки та інші хребетні, переміщують осад через мережу тунелів.

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Навіть найкрихітніші тварини на планеті, схоже, здатні на неймовірні подвиги інженерії: наприклад, риби-собаки створюють одне з найчудовіших залицянь на планеті, вирізаючи в піску функціональне гніздо, що в 16 разів більше за їхній власний розмір; а худоба топче й ущільнює ґрунт, руйнуючи рослинність і сприяючи викидам.

Сейсмічні зміни поверхні нашої планети, викликані цими "природними інженерами", називаються геоморфологічними вкладами, і це нове дослідження показало, що вони змагаються з впливом сотень тисяч повеней за їхньою енергетичною віддачею. Тепер у новому дослідженні вчені змогли виявити сотні видів тварин-архітекторів, що охоплюють комах, риб, рептилій, птахів і ссавців.

Результати дослідження вказують на те, що геоморфологічний внесок тварин становить близько 76 000 гігаджоулів енергії на рік, але їхні колосальні зусилля можуть опинитися під загрозою. Майже третина виявлених видів тварин-архітекторів є рідкісними, ендемічними або такими, що перебувають під загрозою, що означає, що їхній геоморфологічний внесок також може опинитися під загрозою.

За словами співавтора дослідження, професора Джемми Гарві, результати нової роботи показують, що роль тварин у формуванні ландшафтів Землі є набагато більш значущою, ніж вважали раніше: від створення водно-болотних угідь бобрами до будівництва земляних насипів мурахами — всі ці процеси мають вирішальне значення у формуванні відблисків Землі.

Автори дослідження зазначають, що їхні результати вкотре підтверджують, чому так важливо зберігати біорізноманіття, а також дають варіанти під час спроби так чи інакше змінити ландшафт. Відновлення дикої природи може використовувати силу працьовитих тварин, таких як бобри, для повернення деградованих місцезростань до того, якими вони були колись.

Попередні результати вже показали, що високі термітники в Бразилії можна помітити навіть із космосу, але в найглибшій частині океану є тонші ознаки інженерії. Під час дослідження вчені зібрали керни й використовували мікрокомп'ютерне сканування, щоб побачити, що відбувається на морському дні. Вони виявили сліди тварин, які риють і харчуються на морському дні, формуючи дно океану.

Наприклад, морські огірки відомі своєю здатністю щорічно виділяти з коралового рифу кількість речовини, що дорівнює п'яти Ейфелевим вежам — ця екосистема інженерія відома як біотурбація. Водночас для тварин така інженерія надає тваринам доступ до ресурсів.

Вплив біотурбації приблизно такий самий на глибині 7,5 кілометрів під поверхнею океану, де команда виявила різноманітне риюче життя. Сюди входять морські огірки, поліхети, двостулкові молюски, рівноногі та черевоногі молюски. Ці тварини винюхують частинки органічної речовини з осаду і переміщують його в міру риття, створюючи спіральні мережі тунелів, що порушують осад. Докази їхньої діяльності було виявлено в аналізах осадових кернів з Японської западини Тихого океану, регіону, який розташований у темних глибинах зони Хадаль.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.