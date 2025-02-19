Самый высокий и активный вулкан в Европе выплевывает лаву и пепел: ученые показали видео (видео)

Исследователи показали пугающее видео извержения самого активного европейского вулкана — горы Этна.

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Гора Этна — самый высокий и активный вулкан в Европе, и теперь она продемонстрировала свои обычные, но весьма впечатляющие трюки, выстреливая в воздух вулканическим пеплом и обломками. На завораживающих кадрах видно, как лава стекает по заснеженным склонам вулкана, выпаливая все на своем пути, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что извержение вулкана Этна, расположенного на средиземноморском острове Сицилия было весьма прогнозируемым. По состоянию на 11 февраля на юго-западе кратера Бокка-Нуова образовалась новая трещина с несколькими потоками лавы, протекающими через нее.

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Наблюдения показывают, что вулкан Этна часто извергается, поэтому непосредственной опасности для окрестностей горы на самом деле не существует. Фактически, туристы и любители походов стекаются в этот район, чтобы увидеть последнее впечатляющее извержение, а некоторые даже катаются на лыжах по снегу рядом с лавой.

Несмотря на отсутствие явной угрозы, Итальянское агентство гражданской защиты предупреждает, что местным жителям и туристам необходимо держаться подальше от потенциально опасных зон вблизи потока лавы из соображений безопасности.

Местные власти также установили красный цветовой код для авиации, что привело к сбоям в работе аэропорта и полетам в регионе. Например, аэропорт Катании, второго по величине города Сицилии, перенаправил и отменил рейсы из-за распространения облака пепла.

Исследователи также отмечают, что в июле 2024 года кратер сильно взорвался, а столбы пепла достигли невероятных почти 4 500 метров. В апреле вулкан был заснят на видео, создающим вихревые кольца, и даже было известно, что он производит вулканические молнии.

Ранее Фокус писал о том, что вулкан Этна в Италии целый день фонтанировал лавой.