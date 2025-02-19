Найвищий і найактивніший вулкан у Європі випльовує лаву і попіл: вчені показали відео (відео)

Дослідники показали страхітливе відео виверження найактивнішого європейського вулкана — гори Етна.

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Гора Етна — найвищий і найактивніший вулкан у Європі, і тепер вона продемонструвала свої звичайні, але вельми дивовижні трюки, вистрілюючи в повітря вулканічним попелом і уламками. На страхітливих кадрах видно, як лава стікає засніженими схилами вулкана, випалюючи все на своєму шляху, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що виверження вулкана Етна, розташованого на середземноморському острові Сицилія, було вельми прогнозованим. Станом на 11 лютого на південному заході кратера Бокка-Нуова утворилася нова тріщина з кількома потоками лави, що протікають через неї.

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Спостереження показують, що вулкан Етна часто вивергається, тому безпосередньої небезпеки для околиць гори насправді не існує. Фактично, туристи та любителі походів стікаються в цей район, щоб побачити останнє дивовижне виверження, а деякі навіть катаються на лижах по снігу поруч із лавою.

Попри відсутність явної загрози, Італійське агентство цивільного захисту попереджає, що місцевим жителям і туристам необхідно триматися якомога далі від потенційно небезпечних зон поблизу потоку лави з міркувань безпеки.

Місцева влада також встановила червоний колірний код для авіації, що призвело до збоїв у роботі аеропорту і польотів у регіоні. Наприклад, аеропорт Катанії, другого за величиною міста Сицилії, перенаправив і скасував рейси через поширення хмари попелу.

Дослідники також зазначають, що в липні 2024 року кратер сильно вибухнув, а стовпи попелу досягли неймовірних майже 4 500 метрів. У квітні вулкан був знятий на відео, що створює вихрові кільця, і навіть було відомо, що він виробляє вулканічні блискавки.

Раніше Фокус писав про те, що вулкан Етна в Італії цілий день фонтанував лавою.