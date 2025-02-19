Неизвестная болезнь из Китая вызывает детскую слепоту: что известно

Китайские ученые зафиксировали новую детскую болезнь, которая приводит к потере зрения. Оказалось, что это заболевание развивается примерно через две недели после лихорадки.

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Китайские исследователи обнаружили новое заболевание сетчатки у детей, которое связано с болезнями, одним из симптомов которых является лихорадка. Заболевание, известное как гиперострая внешняя дисфункция сетчатки (HORD), приводит к внезапной потере зрения в обоих глазах, нарушением функции фоторецепторов и различной степенью восстановления, пишет Medical Xpress.

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Ученые из Государственной ключевой лаборатории офтальмологии в Китае исследовали восемь педиатрических случаев, в которых пострадали дети в возрасте от 3 до 7 лет, подвергшиеся серьезным нарушениям зрения примерно через две недели после лихорадочной болезни.

Несмотря на первоначально низкую остроту зрения, большинство пациентов продемонстрировали улучшение центрального зрения в течение года. Однако визуализация сетчатки выявила нарушения в эллипсоидной зоне и внешней ограничительной мембране, тогда как электроретинография (ERG) показала полную потерю реакций фоторецепторов, даже в случаях восстановления зрения.

Исследование включало комплексный осмотр: дети прошли обширные офтальмологические и системные обследования, при этом не принимались во внимание такие состояния, как наследственные заболевания сетчатки, увеиты и синдромы белых точек.

Подходы к лечению были разными: некоторые пациенты получали кортикостероиды, внутривенный иммуноглобулин (IVIG) или метотрексат, хотя эффективность этих методов лечения остается неопределенной.

Симптомы HORD сначала включали тяжелую двустороннюю потерю зрения, трудности со зрением в условиях низкой освещенности, уменьшение полей зрения и проблемы с восприятием цветов. Ранняя визуализация глазного дна показала минимальные отклонения, но сканирование оптической когерентной томографии (ОКТ) выявило значительное повреждение эллипсоидной зоны и внешней ограничительной мембраны.

Дальнейшее исследование происхождения HORD указывает на возможный воспалительный механизм. Эксперты из Университета штата Айова отметили сходство между HORD и аутоиммунным энцефалитом, предложив процесс, опосредованный антителами, как потенциальную причину. Ранние результаты ОКТ подтверждают идею о том, что острое воспаление способствует повреждению сетчатки.

Хотя HORD имеет некоторые общие черты с другими заболеваниями сетчатки, такими как непаранеопластическая аутоиммунная ретинопатия (нп-АИР) и синдром множественных изменчивых белых точек (MEWDS), быстрое начало и тяжесть течения у детей раннего возраста отличают его от этих состояний.

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Понимание первопричины HORD, совершенствование стратегий лечения и определение специфических биомаркеров может улучшить диагностику и лечение. Нынешние исследования новых антиретинальных антител могут дать дальнейшее понимание механизмов заболевания и потенциальных терапевтических мишеней.

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