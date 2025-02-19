Невідома хвороба з Китаю спричиняє дитячу сліпоту: що відомо

Китайські вчені зафіксували нову дитячу хворобу, яка призводить до втрати зору. Виявилося, що це захворювання розвивається приблизно через два тижні після гарячки.

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Китайські дослідники виявили нове захворювання сітківки у дітей, яке пов'язане з хворобами, одним із симптомів яких є гарячка. Захворювання, відоме як гіпергостра зовнішня дисфункція сітківки (HORD), призводить до раптової втрати зору в обох очах, порушенням функції фоторецепторів і різним ступенем відновлення, пише Medical Xpress.

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Учені з Державної ключової лабораторії офтальмології в Китаї дослідили вісім педіатричних випадків, в яких постраждали діти у віці від 3 до 7 років, що зазнали серйозних порушень зору приблизно через два тижні після гарячкової хвороби.

Попри спочатку низьку гостроту зору, більшість пацієнтів продемонстрували покращення центрального зору впродовж року. Проте візуалізація сітківки виявила порушення в еліпсоїдній зоні та зовнішній обмежувальній мембрані, тоді як електроретинографія (ERG) показала повну втрату реакцій фоторецепторів, навіть у випадках відновлення зору.

Дослідження включало комплексний огляд: діти пройшли обширні офтальмологічні та системні обстеження, водночас не бралися до уваги такі стани, як спадкові захворювання сітківки, увеїти та синдроми білих крапок.

Підходи до лікування були різними: деякі пацієнти отримували кортикостероїди, внутрішньовенний імуноглобулін (IVIG) або метотрексат, хоча ефективність цих методів лікування залишається невизначеною.

Симптоми HORD спочатку включали важку двосторонню втрату зору, труднощі з зором в умовах низької освітленості, зменшення полів зору і проблеми зі сприйняттям кольорів. Рання візуалізація очного дна показала мінімальні відхилення, але сканування оптичної когерентної томографії (ОКТ) виявило значне пошкодження еліпсоїдної зони та зовнішньої обмежувальної мембрани.

Подальше дослідження походження HORD вказує на можливий запальний механізм. Експерти з Університету штату Айова відзначили схожість між HORD та аутоімунним енцефалітом, запропонувавши процес, опосередкований антитілами, як потенційну причину. Ранні результати ОКТ підтверджують ідею про те, що гостре запалення сприяє пошкодженню сітківки.

Хоча HORD має деякі спільні риси з іншими захворюваннями сітківки, такими як непаранеопластична аутоімунна ретинопатія (нп-АІР) та синдром множинних мінливих білих крапок (MEWDS), швидкий початок і тяжкість перебігу у дітей раннього віку відрізняють його від цих станів.

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Розуміння першопричини HORD, вдосконалення стратегій лікування та визначення специфічних біомаркерів може покращити діагностику та лікування. Теперішні дослідження нових антиретинальних антитіл можуть дати подальше розуміння механізмів захворювання та потенційних терапевтичних мішеней.

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