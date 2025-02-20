У европейцев была темная кожа еще 3 тыс. лет назад: что заставило ее побелеть

Исследователи говорят, цвет кожи европейцев был темны даже во время медного и железного веков.

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Новое исследование показало, что у большинства европейцев была темная кожа еще 3 тыс. лет назад, пишет Jerusalem Post.

Исследование было проведено под куроводством Гвидо Барбуджани из Университета Феррары в Италии, в рамках которого были изучены геномы 348 человек. Все они жили между 1700 и 45 000 лет назад.

Данные о пигментации команда Барбуджани получила из ДНК, которую в свою очередь, извлекли из древних костей и зубов. На основе полученной информации ученые смогли выяснить цвет кожа, глаз и волос, основываясь на генетических маркерах.

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"На протяжении десятков тысяч лет, охваченных образцами ДНК, 63% древних европейцев имели темную кожу, в то время как только 8% имели светлую кожу", — говорит Барбуджани.

Остальные люди имели оттенки кожи между темным и светлым. Светлокожие люди стали более распространенными в Европе только около 3000 лет назад. Даже во времена медного и железного веков, примерно от 5000 до 3000 лет назад, у половины проанализированных людей все еще был темный или средний цвет кожи.

Ранее считалось, что современные люди прибыли в Европу около 45 000 лет назад и быстро развили более светлую кожу, чтобы приспособиться к низкому уровню солнечного света. Исследователи объяснили, что более светлые тона кожи начали распространяться намного позже.

"Их цвет кожи, вероятно, различался почти так же сильно, как у современных людей. Их цвет кожи, вероятно, различался почти так же сильно, как у современных людей", — говорит антрополог из Университета штата Пенсильвания, палеобиолог Нина Яблонски.

Она полагает, что раньше достаточное количество витамина D получалось из пищи, что может объяснить, почему темная кожа сохранялась дольше, чем считалось ранее. По ее словам, увеличение количества светлой кожи всего около 3000 лет назад может быть связано с изменениями в рационе.

Со временем население росло и развивалось сельское хозяйство, поэтому рацион обеспечивал меньше витамина D. Это создало необходимость синтезировать больше витамина D через кожу, а ее белый оттенок был более эффективным для таких задач. Человеческому организму необходим витамин D для нормальной иммунной защиты, а темная кожа пропускает меньше ультрафиолетового излучения.

Достижения в области анализа ДНК позволили секвенировать ДНК людей, живших тысячи лет назад. Многие методы исследования ДНК, разработанные в судебной медицине, теперь применяются для изучения древних останков. Используя эти методы, исследователи еще в 2018 году пришли к выводу, что человек, живший в Британии около 10 000 лет назад, был темнокожим.

Также ученые предполагают, что у некоторых неандертальцев могла быть светлая кожа еще до прибытия современных людей в Европу, что говорит о том, что эволюция пигментации кожи сложнее, чем считалось ранее.

Напомним, ученые узнали, почему наша кожа с возрастом становится более хрупкой. Новое исследование ученых может проложить путь к лечению и замедлению старения кожи у людей, избавив нас от таких проблем, как медленное заживление ран в более зрелом возрасте.