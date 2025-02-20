У європейців була темна шкіра ще 3 тис. років тому: що змусило її побіліти

Дослідники кажуть, колір шкіри європейців був темним навіть під час мідного та залізного століть.

Related video

Нове дослідження показало, що у більшості європейців була темна шкіра ще 3 тис. років тому, пише Jerusalem Post.

Дослідження було проведене під керівництвом Гвідо Барбуджані з Університету Феррари в Італії, в рамках якого було вивчено геноми 348 осіб. Усі вони жили між 1700 і 45 000 років тому.

Дані про пігментацію команда Барбуджані отримала з ДНК, яку, своєю чергою, витягли зі стародавніх кісток і зубів. На основі отриманої інформації вчені змогли з'ясувати колір шкіри, очей і волосся, ґрунтуючись на генетичних маркерах.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Протягом десятків тисяч років, охоплених зразками ДНК, 63% стародавніх європейців мали темну шкіру, в той час як тільки 8% мали світлу шкіру", — каже Барбуджані.

Решта людей мали відтінки шкіри між темним і світлим. Світлошкірі люди стали більш поширеними в Європі тільки близько 3000 років тому. Навіть за часів мідного і залізного століть, приблизно від 5000 до 3000 років тому, у половини проаналізованих людей все ще був темний або середній колір шкіри.

Раніше вважалося, що сучасні люди прибули до Європи близько 45 000 років тому і швидко розвинули світлішу шкіру, щоб пристосуватися до низького рівня сонячного світла. Дослідники пояснили, що світліші тони шкіри почали поширюватися набагато пізніше.

"Їхній колір шкіри, ймовірно, різнився майже так само сильно, як у сучасних людей. Їхній колір шкіри, ймовірно, різнився майже так само сильно, як у сучасних людей", — каже антропологиня з Університету штату Пенсильванія, палеобіологиня Ніна Яблонські.

Вона вважає, що раніше достатню кількість вітаміну D отримували з їжі, що може пояснити, чому темна шкіра зберігалася довше, ніж вважалося раніше. За її словами, збільшення кількості світлої шкіри всього близько 3000 років тому може бути пов'язане зі змінами в раціоні.

Згодом населення зростало і розвивалося сільське господарство, тому раціон забезпечував менше вітаміну D. Це створило необхідність синтезувати більше вітаміну D через шкіру, а її білий відтінок був більш ефективним для таких завдань. Людському організму необхідний вітамін D для нормального імунного захисту, а темна шкіра пропускає менше ультрафіолетового випромінювання.

Досягнення в галузі аналізу ДНК дали змогу секвенувати ДНК людей, які жили тисячі років тому. Багато методів дослідження ДНК, розроблених у судовій медицині, тепер застосовуються для вивчення стародавніх останків. Використовуючи ці методи, дослідники ще 2018 року дійшли висновку, що людина, яка жила в Британії близько 10 000 років тому, була темношкірою.

Також вчені припускають, що в деяких неандертальців могла бути світла шкіра ще до прибуття сучасних людей у Європу, що свідчить про те, що еволюція пігментації шкіри складніша, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, вчені дізналися, чому наша шкіра з віком стає більш крихкою. Нове дослідження вчених може прокласти шлях до лікування та сповільнення старіння шкіри у людей, позбавивши нас таких проблем, як повільне загоєння ран у більш зрілому віці.