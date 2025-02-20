Лондонский Тауэр более 600 лет был домом для сотен животных: как они здесь очутились

Сегодня Тауэр — одна из знаковых исторических достопримечательностей Лондона, но его история также связана с сотнями экзотических животных.

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Лондонский Тауэр — известен во всем мире и является важнейшей культурной достопримечательностью столицы Великобритании, но его история также связана с сотнями экзотических животных. Первый зоопарк в Лондоне был не зоопарком как таковым, а скорее был королевским зверинцем, который был основан в Тауэре, пишет IFLScience.

Королевский зверинец появился в 13 веке, во времена правления короля Иоанна, а затем Генриха III соответственно. Однако первый зоопарк в Лондоне, по сути, вовсе не был таковым, а скорее представлял собой королевский зверинец, где животных показывали разным зрителям, а порой их даже изучали.

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Еще во времена Генриха I иностранные правители дарили экзотических животных английским королям в качестве акта дипломатии. Среди этих замечательных "подарков" включали львов, верблюдов, леопардов, рысей и даже дикобраза, которых держали в Вудстоке, который одновременно считался зверинцем и охотничьим угодьем.

Уже во время правления короля Иоанна животные были перемещены в Тауэр, а их численность значительно увеличилась. Однако большинство популярных историй на эту тему датируют истинным началом королевского зверинца 1235 год, когда Генрих III получил от императора Священной Римской империи Фридриха II трех животных, описанных как "леопарды" Впрочем, ученые считают, что это на самом деле, вероятно, были львы.

Позже, в 1252 году, король Норвегии Хокон IV послал в подарок "бледного" медведя, предполагается, что речь о белом медведе, а еще через три года Людовик IX Французский подарил королю Англии слона, пойманного во время крестовых походов.

Все эти животные нуждались в пище, а потому расходы на содержание зверинца росли. Бремя этой довольно специфической коллекции легло на шерифов, которым пришлось платить за их еду. Позже Генрих принял решение обложить налогом жителей Лондона, чтобы они заплатили за место для содержания слона.

Легко предположить, что знания об экзотических животных в то время были весьма ограниченными, поэтому никто толком не понимал, что должен есть слон. Изначально его пытались кормить мясом, а также давали пить вино ежедневно. К сожалению, такая диета достаточно скоро погубила слона.

Ученые считают, что основная цель существования королевского зверинца во многом была связана с личным престижем монарха. Получение в дар таких экзотических существ было не только знаком уважения, но и их демонстрация могла демонстрировать богатство, власть и масштаб их мировых связей. Изначально зверинец был доступен приезжим дворянам и иностранным сановникам, но со временем он стал доступен и более широкой публике.

На протяжении XVII и XVIII веков зверинец становился все более популярной туристической достопримечательностью в Лондоне и способом для короны заработать дополнительные деньги. Именно в это время место стало напоминать то, что можно назвать ранним зоопарком.

В 1822 году смотрителем зверинца в Тауэре был назначен профессиональный зоолог. Его знания о животных и уходе за ними позволили расширить зверинец до 300 животных 60 видов. Многие из этих животных были собраны, когда военный контроль и влияние Британии расширились по всему миру.

Затем, в 1828 году, Лондонское зоологическое общество открыло зоопарк в Риджентс-парке, который существует и по сей день: знаменитый Лондонский зоопарк. В то же время появилось все больше обеспокоенности о том, что животные содержатся в неподходящих условиях — в конце концов большинство животных были переселены в зоопарк в Риджентс-парке.

Ранее Фокус писал о том, что археологи ищут дом печально известного узника Лондонского Тауэра.