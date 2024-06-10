Сыграл ключевую роль в войне: археологи ищут дом печально известного узника Лондонского Тауэра

Во время Английской гражданской войны особую роль сыграл один из лидеров оппозиции, Артур Хазелриг. Теперь ученые пытаются найти его дом в Окленде.

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Команда исследователей ищет дом Артура Хазелрига, который сыграл ключевую роль в Английской гражданской войне. Этот лидер парламентской оппозиции королю Карлу I оказал значительное влияние на события, произошедшие после его попытки ареста, и, в конце концов, разжег конфликт, пишет Heritage Daily.

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Сэр Артур Хазелриг, выдающийся парламентарий, возглавлял отряд кирасиров, известных как "лондонские омары". В битве при Шеритоне войска Хазелига успешно отразили атаку кавалерии под командованием сэра Генри Барда, нанеся серьезный удар по королевским войскам.

Несмотря на поддержку казни короля после поражения роялистов, Хазелриг отказался быть судьей на процессе. Он стал ключевой фигурой в Речи Посполитой, но выступил против изгнания Оливером Кромвелем парламента Румпа и последующего установления Протектората, отказавшись платить налоги в знак протеста.

В 1660 году, после формирования нового Конвентуального парламента, Карл II был провозглашен королем. Акт о возмещении убытков и забвении амнистировал многих сторонников Кромвеля, однако причастных к убийству Карла I ждало суровое наказание.

Сэр Артур Хазелериг был среди пятидесяти человек, на которых не распространялась амнистия, что привело к его пожизненному заключению в лондонском Тауэре, где он и умер в 1661 году.

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Сейчас в Оклендском замке продолжаются раскопки в поисках бывшего дома Хазелига. Археологи с кафедры археологии Даремского университета имеют целью определить, был ли дом, который он построил после сноса замка, когда-либо достроен и заселен. А также найти предметы быта и ключевые структурные элементы здания, такие как окна и пол.

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