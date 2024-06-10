Зіграв ключову роль у війні: археологи шукають будинок сумнозвісного в'язня Лондонського Тауера

Під час Англійської громадянської війни особливу роль зіграв один із лідерів опозиції, Артур Хазелріг. Тепер вчені намагаються знайти його будинок в Окленді.

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Команда дослідників шукає будинок Артура Хазелріга, який відіграв ключову роль в Англійській громадянській війні. Цей лідер парламентської опозиції королю Карлу I мав значний вплив на події, що відбулися після його спроби арешту, і, зрештою, розпалив конфлікт, пише Heritage Daily.

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Сер Артур Хазелріг, видатний парламентар, очолював загін кірасирів, відомих як "лондонські омари". У битві при Шерітоні війська Хазелріга успішно відбили атаку кавалерії під командуванням сера Генрі Барда, завдавши серйозного удару по королівських військах.

Попри підтримку страти короля після поразки роялістів, Хазелріг відмовився бути суддею на процесі. Він став ключовою фігурою в Речі Посполитій, але виступив проти вигнання Олівером Кромвелем парламенту Румпа і подальшого встановлення Протекторату, відмовившись платити податки на знак протесту.

У 1660 році, після формування нового Конвентуального парламенту, Карл II був проголошений королем. Акт про відшкодування збитків і забуття амністував багатьох прихильників Кромвеля, однак причетних до вбивства Карла I чекало суворе покарання.

Сер Артур Хазелріг був серед п'ятдесяти осіб, на яких не поширювалася амністія, що призвело до його довічного ув'язнення в лондонському Тауері, де він і помер у 1661 році.

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Наразі в Оклендському замку тривають розкопки в пошуках колишнього будинку Хазелріга. Археологи з кафедри археології Даремського університету мають на меті визначити, чи будинок, який він збудував після знесення замку, був коли-небудь добудований і заселений. А також знайти предмети побуту та ключові структурні елементи будівлі, такі як вікна та підлога.

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