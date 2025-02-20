Вселенская несправедливость: почему некоторым людям нужно всего несколько часов сна в сутки

Исследователи рассказали, почему некоторым из нас хватает короткой передышки на сон, чтобы набраться сил, а у других так не получается.

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Для большинства людей на планете менее семи часов сна приводит к сонливости, вялому мышлению и непреодолимому желанию заползти обратно в постель. Но некоторые люди могут просыпаться свежими и энергичными даже после шести часов сна или меньше. Что же это за вселенская несправедливость? Ученые дали ответ на этот вопрос, пишет Popular Science.

Не секрет, что сон необходим организму человека для восстановления и самовосстановления, но почему тогда некоторым людям удается восстановиться всего за несколько часов? Ученые годами пытаются разгадать тайну "естественных малоспящих людей", но их редкость означает, что существует лишь несколько исследований этого феномена.

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Еще в 2009 году профессор неврологии Ин-Хуэй Фу с командой из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили мутацию в дифференцированном гене эмбрионального хондроцита 2 (DEC2) у двух естественно малоспящих — матери и ее взрослой дочери. Далее ученые вывели мышей с такой же мутацией и обнаружили, что эти животные спали меньше, чем их обычные сородичи.

В 2018 году другое исследование показало, что мутация гена DEC2 влияет на уровень орексина, гормона, регулирующего бодрствование. Обычно этот ген отключает выработку орексина вечером и снова наращивает ее перед рассветом. Но у людей, которые от природы мало спят, эффект гена DEC2 слабее, что приводит к большей выработке орексина и большему количеству часов бодрствования.

Спустя десятилетие после изначального исследования лаборатория профессора Фу обнаружила нечто не менее любопытное: мутацию в гене адренергического рецептора бета-1 (ADRB1). Ученые попытались понять эффекты этой мутации: команда создала мышей с той же мутацией — эти животные также спали меньше.

Дальнейшее исследование показало, что ген ADRB1 очень активен в дорсальном мосту, области ствола мозга, которая помогает регулировать сон. Далее ученые стимулировали нейроны, запускающие ген в этой области, и обнаружили, что мыши мгновенно просыпались. Не менее любопытным казалось и то, что у мышей с мутацией была более высокая доля нейронов, способствующих бодрствованию, которые активировались легче. Результаты работы команды также показали, что мутация гена ADRB1 перестраивает мозг для бодрствования, укорачивая сон и облегчая пробуждение.

Спустя три недели после второго исследования профессор Фу с коллегами обнаружили третий "ген короткого сна". Необычный ген был обнаружен у отца и сына, которые спали всего 5,5 и 4,3 часа в сутки соответственно. Ученые обнаружили, что эта мутация влияет на ген нейропептидного рецептора S 1 (NPSR1), помогающий регулировать бодрствование.

Авторы исследования создали мышей с такой же мутацией и обнаружили, что животные спали меньше и двигались больше. Любопытно, что лишенные сна мыши с мутацией гена NPSR1 показали лучшие результаты в тестах на память по сравнению с лишенными сна мышами без мутации. Это указывает на то, что мутация позволяет от природы мало спящим людям поддерживать когнитивную функцию, а также избегать проблем с памятью.

В 2021 году команда профессора Фу продолжила исследование и обнаружила четвертый ген, связанный с естественным коротким сном. Команда обнаружила две разные мутации в гене метаботропного глутаматного рецептора 1 (mGluR1) у двух неродственных семей малоспящих. Результаты указывают на то, что мыши с любой из этих двух мутаций спали меньше. Более того, дальнейшие исследования показали, что мутации генов, вероятно, повышали активность нервных клеток в мозге животных.

Можно ли научиться спать меньше?

По словам профессора неврологии в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школы, доктора медицины Элизабет Клерман, генетика — не единственный фактор, влияющий на количество сна, необходимое человеку. Еще одним фактором является возраст: например, младенцам, маленьким детям и подросткам нужно больше сна, чем взрослым, чтобы поддерживать свой рост и развитие.

И все же профессор Клерман считает, что люди не способны научиться спать меньше. Количество необходимого человеку сна определяется биологией, в частности возрастом и генетикой. В то же время нет никаких доказательств того, что образ жизни может каким-то образом влиять на потребности во сне.

Большинству из нас достаточно семи-девяти часов сна в сутки. Все, что меньше, приведет к вялому мышлению и замедленной реакции, а также может повысить риск долгосрочных проблем со здоровьем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые и врачи рассказали, как достичь идеального сна.

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