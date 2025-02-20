В самом сухом месте на Земле найден неожиданный источник воды: скрывался у всех на виду (фото)

Пустыня Атакама настолько суха, что часто используется в качестве заменителя Марса — ученые только что нашли способ добывать в регионе воду.

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Пустыня Атакама расположена на севере Чили и находится в дождевой тени Анд. Пустыня граничит с Тихим океаном, однако постоянный холодный поток, известный как течение Гумбольдта, поддерживает уровень влажности в воздухе относительно низким. В этом регионе облака рассеиваются слишком быстро, а дожди случаются редко и в небольших количествах, что делает пустыню Атакама одним из самых сухих мест на Земле, пишет Popular Science.

За исключением нескольких долин Антарктиды, Атакама — самое сухое место на планете, а потому ученые часто используют этот ландшафт из песка, камней и солончаков в качестве "заменителя Марса". И все же, несмотря на экстремальные условия, здесь все-таки обитают люди: например, Икике, прибрежная региональная столица, является домом для более чем 230 000 человек; а население муниципалитета Альто-Осписио достигло более 140 000 человек.

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Увы, единственным источником пресной воды в пустыне Атакама является подземный водоносный горизонт, не обновляющийся осадками в течение почти 10 000 лет. Поскольку население региона лишь увеличивается, запас пресной воды, как считают ученые, вскоре исчерпает себя. Возможным способом добычи воды являются опреснительные установи, удаляющие соль из морской воды — они могли бы удовлетворить часть потребностей населения, но они невероятно дороги и энергоемки в эксплуатации.

К счастью для местного населения, ученые только что обнаружили альтернативный и пока еще неиспользованный и недорогой источник воды, способный разрешить водный кризис. Речь идет о воде, которая прячется у всех на виду. Сбор тумана — устойчивый, простой метод сбора влаги из низкорасположенных облаков.

Отметим, что этот метод давно используется в сельских районах по всему миру для поддержки изолированных деревень с населением в несколько сотен человек. Но новое исследование предполагает, что он может работать в гораздо больших масштабах.

В новом исследовании ученые предположили, что сбор тумана может удовлетворить потребности неформальных поселений Alto Hospicio, обеспечивая до 300 000 литров в неделю для 10 300 человек, которые в основном живут отрезанными от официальной системы распределения воды. Сегодня эти люди в основном полагаются на водоносный горизонт, но вода вода доставляется с помощью грузовиков, а не труб, что увеличивает стоимость и снижает доступность. Более того, ученые опасаются, что подземный водоносный горизонт в скором времени может исчерпаться.

По словам ведущего автора исследования, географа и доцента Университета Майор в Чили Вирджинии Картер, сама по себе эта вода не спасет город, но туман — ресурс, который может иметь реальное значение для местного населения. Предполагается, что этот источник влаги может внести свой вклад для стабильности региона, в особенности из-за давления изменения климата.

Панели для сбора тумана в Фальда-Верде, Чили, где сбор тумана позволяет выращивать салат, клубнику, базилик и мяту в пустыне Фото: Virginia Carter

Сбор тумана основан на низкотехнологичной установке. Обычно тонкая пластиковая сетка, подобная той натягивается на два опорных столба на высоте нескольких сантиметров. Желоб под сеткой направляет конденсирующуюся на панели влагу в контейнер для хранения, поэтому ее можно легко собрать. Чем больше панелей и больше площадь поверхности сетки, тем больше воды собирается.

Более того, ученые считают, что в отличие от водоносного слоя, туманная вода является потенциально возобновляемым ресурсом. Низкие облака обычно поднимаются с Тихого океана и разносятся по суше. Без сетки влага испаряется в сухом воздухе по мере повышения температуры каждый день, но с ней туман будет только временно задержан, предоставляя людям ценную пресную воду.

В ходе исследования ученые объединили год наблюдений со спутниковыми снимками и математическим моделированием циклов тумана в регионе. Исследователи установили два "стандартных туманосборника" площадью один квадратный метр на разных высотах, а также метеостанцию для отслеживания влажности воздуха, температуры, скорости ветра и других переменных. Команда также использовала дистанционное зондирование для картирования высоты и плотности тумана по всей провинции.

Далее синтезировали эти и другие данные из существующих проектов по сбору тумана в математическую модель, предназначенную для оценки того, сколько тумана можно собрать в разное время. Согласно исследованию, в зонах, непосредственно окружающих Альто-Хосписио, туманосборники будут давать в среднем 2,5 литра воды на квадратный метр сетки в сезон тумана.

Команда посчитала, что для сбора 300 000 литров воды в неделю потребуется 17 000 квадратных метров туманосборников — любопытно, что это тот же объем воды, который сегодня доставляется грузовиками. Однако Картер отмечает, что это консервативная оценка, поскольку некоторые районы к северу от города имеют гораздо больший потенциал тумана, чем в среднем, производя более 5 литров на метр сетки в день. Если бы сборщики тумана были размещены стратегически, то всего 200-300 сборщиков тумана (каждый площадью около 20 квадратных метров) могли бы надежно обеспечивать сотни тысяч литров в течение как минимум полугода.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, откуда взялись осколки стекла в пустыне Атакама.