Слишком жестокое поведение: красноухие черепахи топят утят на глазах у матери-утки (видео)

Исследователи впервые в истории заметили, как красноухие черепахи в пруду нападают на крохотных утят.

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Красноухие черепахи — одни из самых популярных домашних животных в США, что в результате сделало их одним из 100 самых инвазивных видов в мире. Этому влиял массовый выпуск домашних животных, что в итоге привело к захвату черепахами огромных территорий. Ученые обеспокоены тем, что красноухие черепахи вытесняют многие местные виды и быстро распространяется, но куда более тревожным выглядит новое поведение черепах, которое ученые ранее не замечали, пишет IFLScience.

В апреле 2023 года Алекс Лэндри снимал пруд в Мандевиле (Луизиана, США), когда заметил нечто шокирующее: самка красоухой черепахи (Trachemys scripta elegans) вынырнула из воды и притаилась рядом с утятами, которые не заметили угрозы. В следующую минуту черепаха схватила утенка и утащила его под воду — мать пыталась спасти птенца, наступив на спину черепахи, однако все усилия были тщетны.

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По словам эколога Брэда Глориосо из Геологической службы США, пресноводные черепахи, как считалось, питаются рыбами, насекомыми и некоторыми земноводными. Известно, что они также могут подбирать падаль, но новое поведение на пруду свидетельствует о том, что красноухие черепахи также могут быть активными хищниками.

Исследователи просмотрели видео, но до сих пор не знают, насколько распространенным является такое поведение. Глориосо провел исследование и обнаружил, что о подобных случаях сообщалось довольно редко — ему удалось обнаружить лишь один отчет, в котором сообщалось о подобном случае в Европе. Тогда исследователи отмечали, что им удалось лишь сделать фото формы черепахи, исчезнувшей в мутной воде.

В последующей статье ученые задокументировали странное поведение у каймановых черепах (Chelydra serpentina), но новое исследование, по сути, является первым неоспоримым задокументированным видеодоказательством того, что взрослые красноухие черепахи нападают на живых утят. Немного шокирующее открытие, поскольку считалось, что они все больше склоняются к травоядному образу жизни по мере взросления.

Ученые не знают, с чем связано жестокое поведение черепах, но предполагают, что оно может быть связано с ограниченными ресурсами — самка, возможно, не могла получить достаточного количества пищи, необходимо для откладывания яиц. Известно, что в течение следующих недель мать-утка потеряла еще несколько птенцов, но ученые не знают, причастны ли к этому черепахи.

По словам Глориосо, они с коллегами до сих пор не знают, как часто происходит нечто подобное, но теперь уверены, что нападения со стороны черепах возможны. Возможно, это больше явление в более антропогенно измененных местах обитания. И, возможно, в этих местах обитания из-за нехватки ресурсов черепахи будут делать то, что им нужно для выживания. Особенно тревожно выглядит то, что черепахи являются инвазивным видом и широко распространены во всем мире.

Ранее Фокус писал о том, что два вида объединились, создав агрессивного гибрида: распространяются быстрее, чем предполагалось.