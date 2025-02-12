Два вида объединились, создав агрессивного гибрида: распространяются быстрее, чем предполагалось

Ученые обнаружили, что гибридные особи не просто более агрессивны, но и выносливы, они также могут угрожать людям.

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В последнее время все больше сообщений о том, что Соединенным Штатам угрожают инвазивные виды. Ранее ученые предупреждали о войске пяточков, которые уже захватили Канаду, а теперь продвигаются американскими штатами, а затем появилось сообщение о том, что во Флориде огромные бирманские питоны терроризируют целый штат. Теперь над США нависла новая угроза — гибридные огненные муравьи распространяются в разы быстрее, чем предполагали ученые, пишет IFLScience.

Известно, странный захватчик, шагающий по Соединенным Штатам, рожден двумя разными видами: красные огненные муравьи и черные огненные муравьи были импортированы в США, а теперь объединились, чтобы создать гибрид (Solenopsis invicta × richteri). Исследователи отмечают, что новый вид в разы агрессивнее и выносливее, чем любой из его родителей.

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Гибридные муравьи уже обосновались в Восточном Теннесси, а также в некоторых частях Кентукки и Северной Каролины, а теперь, как полагают ученые, они продвигаются в Юго-Западной Вирджинии. Сообщается, что местные жители еженедельно находят новые муравейники, а столь стремительное распространение, вероятно, связано с идеальным штормом устойчивости к гибридизации и меняющимися условиями окружающей среды.

По словам доцента кафедры энтомологии Скотти Янга, когда два разных вида скрещиваются, они способны "заимствовать" гены друг у друга. Если эти заимствованные гены окажутся полезными — например, для выживания в холодные зимы — они могут остаться и дать гибриду преимущество в адаптации к окружающей среде

Ученые полагают, что гибридный вид вобрал лучшее от обоих родителей: насекомые сочетают в себе гены, позволяющие им процветать в более прохладных условиях, чем мог бы предпочесть любой из видов-родителей.

Огненные муравьи живут в самых южных штатах США, потому что они любят тепло, но районы, которые когда-то казались им немного прохладными, становятся теплее из года в год. По мере того как планета нагревается, ученые ожидают, что распространение огненных муравьев будет лишь увеличиваться. Более того, по словам Янга, ученые заметили, что сегодня гибридные муравьи продвигаются значительно более высокими темпами, чем предполагали ученые.

Несмотря на свою выносливость, огненные муравьи все еще остаются муравьями, но они способны преодолевать серьезные расстояния, путешествуя автостопом в тюках сена и дров, путешествуя на транспортных средствах.

Может показаться, что из-за насекомого много шума, но появление необычайно агрессивного роящегося насекомого, вооруженного ядом, может иметь разрушительные последствия в регионах, которые к ним не привыкли. Ранее ученые уже зафиксировали гибель телят у скота, а также предупреждают, что укус такого насекомого способен вызвать анафилактический шок у людей.

Ранее Фокус писал о том, что армия 1,5-миллиметровых "огненных муравьев" найдена во Франции: одного укуса хватит, чтобы ослепнуть.