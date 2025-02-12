Два види об'єдналися, створивши агресивного гібрида: поширюються швидше, ніж передбачалося

Учені виявили, що гібридні особини не просто агресивніші, а й витриваліші, вони також можуть загрожувати людям.

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Останнім часом дедалі більше повідомлень про те, що Сполученим Штатам загрожують інвазивні види. Раніше вчені попереджали про військо п'ятачків, які вже захопили Канаду, а тепер просуваються американськими штатами, а потім з'явилося повідомлення про те, що у Флориді величезні бірманські пітони тероризують цілий штат. Тепер над США нависла нова загроза — гібридні вогняні мурахи поширюються в рази швидше, ніж припускали вчені, пише IFLScience.

Відомо, що дивний загарбник, який крокує Сполученими Штатами, народжений двома різними видами: червоні вогняні мурахи й чорні вогняні мурахи були імпортовані в США, а тепер об'єдналися, щоб створити гібрид (Solenopsis invicta × richteri). Дослідники зазначають, що новий вид у рази агресивніший і витриваліший, ніж будь-який з його батьків.

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Гібридні мурахи вже влаштувалися в Східному Теннессі, а також у деяких частинах Кентуккі та Північної Кароліни, а тепер, як вважають вчені, вони просуваються в Південно-Західній Вірджинії. Повідомляється, що місцеві жителі щотижня знаходять нові мурашники, а настільки стрімке поширення, ймовірно, пов'язане з ідеальним штормом стійкості до гібридизації та мінливими умовами навколишнього середовища.

За словами доцента кафедри ентомології Скотті Янга, коли два різні види схрещуються, вони здатні "запозичувати" гени один в одного. Якщо ці запозичені гени виявляться корисними — наприклад, для виживання в холодні зими — вони можуть залишитися і дати гібриду перевагу в адаптації до навколишнього середовища

Вчені вважають, що гібридний вид увібрав найкраще від обох батьків: комахи поєднують у собі гени, що дають змогу їм процвітати в більш прохолодних умовах, ніж міг би віддати перевагу будь-який з видів-батьків.

Вогняні мурахи живуть у найпівденніших штатах США, тому що вони люблять тепло, але райони, які колись здавалися їм трохи прохолодними, стають теплішими з року в рік. У міру того як планета нагрівається, вчені очікують, що поширення вогняних мурах буде лише збільшуватися. Ба більше, за словами Янга, вчені помітили, що сьогодні гібридні мурахи просуваються значно вищими темпами, ніж припускали вчені.

Попри свою витривалість, вогняні мурахи все ще залишаються мурахами, але вони здатні долати серйозні відстані, мандруючи автостопом у тюках сіна і дров, подорожуючи на транспортних засобах.

Може здатися, що через комаху багато галасу, але поява надзвичайно агресивної комахи, яка роїться та озброєна отрутою, може мати руйнівні наслідки в регіонах, які до них не звикли. Раніше вчені вже зафіксували загибель телят у худоби, а також попереджають, що укус такої комахи здатен викликати анафілактичний шок у людей.

Раніше Фокус писав про те, що армія 1,5-міліметрових "вогненних мурах" знайдена у Франції: одного укусу вистачить, щоб осліпнути.