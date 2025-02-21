Занадто жорстока поведінка: червоновухі черепахи топлять каченят на очах у матері-качки (відео)

Дослідники вперше в історії помітили, як червоновухі черепахи у ставку нападають на крихітних каченят.

Related video

Червоновухі черепахи — одні з найпопулярніших домашніх тварин у США, що в результаті зробило їх одним зі 100 найбільш інвазивних видів у світі. На це впливав масовий випуск домашніх тварин, що в підсумку призвело до захоплення черепахами величезних територій. Вчені стурбовані тим, що червоновухі черепахи витісняють багато місцевих видів і швидко поширюються, але куди більш тривожною виглядає нова поведінка черепах, яку вчені раніше не помічали, пише IFLScience.

У квітні 2023 року Алекс Лендрі знімав ставок у Мандевілі (Луїзіана, США), коли помітив дещо приголомшливе: самка красновухої черепахи (Trachemys scripta elegans) виринула з води й причаїлася поруч із каченятами, які не помітили загрози. Наступної хвилини черепаха схопила каченя і потягла його під воду — мати намагалася врятувати пташеня, наступивши на спину черепахи, проте всі зусилля були марними.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами еколога Бреда Глоріосо з Геологічної служби США, прісноводні черепахи, як вважали, харчуються рибами, комахами та деякими земноводними. Відомо, що вони також можуть підбирати мерлятину, але нова поведінка на ставку свідчить про те, що червоновухі черепахи також можуть бути активними хижаками.

Дослідники переглянули відео, але досі не знають, наскільки поширеною є така поведінка. Глоріосо провів дослідження і виявив, що про такі випадки повідомлялося доволі рідко — йому вдалося знайти лише один звіт, у якому повідомлялося про подібний випадок у Європі. Тоді дослідники зазначали, що їм вдалося лише зробити фото форми черепахи, яка зникла в каламутній воді.

У наступній статті вчені задокументували дивну поведінку у кайманових черепах (Chelydra serpentina), але нове дослідження, по суті, є першим незаперечним задокументованим відеодоказом того, що дорослі червоновухі черепахи нападають на живих каченят. Трохи приголомшливе відкриття, оскільки вважалося, що вони все більше схиляються до травоїдного способу життя в міру дорослішання.

Учені не знають, із чим пов'язана жорстока поведінка черепах, але припускають, що вона може бути пов'язана з обмеженими ресурсами — самка, можливо, не могла отримати достатньої кількості їжі, необхідної для відкладання яєць. Відомо, що протягом наступних тижнів мати-качка втратила ще кілька пташенят, але вчені не знають, чи причетні до цього черепахи.

За словами Глоріосо, вони з колегами досі не знають, як часто відбувається щось подібне, але тепер упевнені, що напади з боку черепах можливі. Можливо, це більше явище в більш антропогенно змінених місцях проживання. І, можливо, у цих місцях проживання через брак ресурсів черепахи робитимуть те, що їм потрібно для виживання. Особливо тривожним виглядає те, що черепахи є інвазивним видом і широко поширені в усьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що два види об'єдналися, створивши агресивного гібрида: поширюються швидше, ніж передбачалося.