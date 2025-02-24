Фейерверки в суставах: что на самом деле происходит с пальцами, когда ими хрустят (видео)

Ученые попытались поставить точку в давнем споре о последствиях хруста пальцами.

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Хруст костяшками пальцев – одной из самых спорных занятий. Некоторые отмахиваются от этого, другие же свято верят, что такой хруст обязательно вызовет артрит, пишет IFLScience.

Ученых давно интересовало, как небольшое сгибание пальца может вызвать щелчок, достаточно громкий, чтобы его услышали все присутствующие в помещении. Люди, которые хрустят пальцами и другими суставами, утверждают, что таким образом снимают напряжение.

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В рамках исследования этого феномена, ученые поместили человека в аппарат МРТ с датчиками на пальцах. Они позволили фиксировать внутренние механизмы хруста костяшки пальца в режиме реального времени. Долгое время считалось, что треск – это результат коллапса крошечного газового пузырька в синовиальной жидкости, которая окружает наши суставы, но это не так, говорится в исследовании МРТ.

На самом же деле ученые увидели, что процесс хруста сустава наоборот создавал газовую полость там, где ее раньше не было.

Такой процесс называется трибонуклеацией, которая выглядит примерно так:

Поверхности суставов находятся на положенных местах, когда человек начинает применять силу;

Поверхности суставов сопротивляются разделению;

Когда достигается критическая сила, поверхности суставов разделяются и образуется вакуумноподобное пространство, которое заполняется газом. И это и есть тот самый громкий треск.

Также процесс треска суставов был проанализирован с помощью ультразвуковой технологии. Ультразвук может видеть процессы, происходящие внутри тела, в 100 раз быстрее и обнаруживать вещи в 10 раз меньше, чем сканеры МРТ.

"То, что мы увидели, было яркой вспышкой на УЗИ, как фейерверк в суставе. Это было довольно неожиданным", — говорит профессор радиологии в Калифорнийском университете в Дэвисе Роберт Д. Бутин.

Команда была уверена, что звук хруста сустава и яркая вспышка на УЗИ были связаны с изменениями давления, связанными с газовым пузырем в суставе. Это не окончательно решило спор о формировании или разрушении, но авторы исследования считают, что увиденное подтверждает теорию образования пузырьков, а не теорию их лопания.

Ученые также выяснили, что после хруста полость с газом оставалась какой-то время, а после исчезала без видимых повреждений сустава. Хруст костяшками пальцев, похоже, не изменил расстояние между суставами в долгосрочной перспективе, но стоит отметить, что в исследовании участвовал только один участник.

Тем не менее, предыдущие исследования не обнаружили "видимых немедленных неблагоприятных" эффектов от хруста костяшками пальцев. Университет Джонса Хопкинса также утверждает, что нет никаких доказательств того, что это связано с артритом, которым часто пугают любителей похрустеть пальцами.

Но эксперты предупреждают, что если хруст костяшками пальцев с болью или другим негативными симптомами, стоит проконсультироваться с врачом.

Напомним, швед попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за "громких" суставов. Хрустеть пальцами Олле начал в шесть лет, постепенно расширяя "звуковой" диапазон. До него самое большое количество хрустов суставов сделал непалец Камаль Похрел, достигший отметки в 40 раз.