Феєрверки в суглобах: що насправді відбувається з пальцями, коли ними хрустять (відео)

Учені спробували поставити крапку в давній суперечці про наслідки хрускоту пальцями.

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Хрускіт кісточками пальців — одне з найбільш спірних занять. Деякі відмахуються від цього, інші ж свято вірять, що такий хрускіт обов'язково викличе артрит, пише IFLScience.

Науковців давно цікавило, як невелике згинання пальця може спричинити клацання, достатньо гучне, щоб його почули всі присутні в приміщенні. Люди, які хрустять пальцями та іншими суглобами, стверджують, що таким чином знімають напругу.

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У рамках дослідження цього феномена, вчені помістили людину в апарат МРТ з датчиками на пальцях. Вони дозволили фіксувати внутрішні механізми хрускоту кісточки пальця в режимі реального часу. Тривалий час вважалося, що тріск — це результат колапсу крихітної газової бульбашки в синовіальній рідині, що оточує наші суглоби, але це не так, йдеться в дослідженні МРТ.

Насправді ж учені побачили, що процес хрускоту суглоба навпаки створював газову порожнину там, де її раніше не було.

Такий процес називається трибонуклеацією, яка має приблизно такий вигляд:

Поверхні суглобів перебувають на належних місцях, коли людина починає застосовувати силу;

Поверхні суглобів чинять опір розділенню;

Коли досягається критична сила, поверхні суглобів розділяються й утворюється вакуумноподібний простір, який заповнюється газом. І це і є той самий гучний тріск.

Також процес тріскання суглобів було проаналізовано за допомогою ультразвукової технології. Ультразвук може бачити процеси, що відбуваються всередині тіла, в 100 разів швидше і виявляти речі в 10 разів менші, ніж сканери МРТ.

"Те, що ми побачили, було яскравим спалахом на УЗД, як феєрверк у суглобі. Це було досить несподіваним", — каже професор радіології в Каліфорнійському університеті в Девісі Роберт Д. Бутін.

Команда була впевнена, що звук хрускоту суглоба і яскравий спалах на УЗД були пов'язані зі змінами тиску, пов'язаними з газовим міхуром у суглобі. Це не остаточно вирішило суперечку про формування або руйнування, але автори дослідження вважають, що побачене підтверджує теорію утворення бульбашок, а не теорію їхнього лопання.

Вчені також з'ясували, що після хрускоту порожнина з газом залишалася якийсь час, а після зникала без видимих пошкоджень суглоба. Хрускіт кісточками пальців, схоже, не змінив відстань між суглобами в довгостроковій перспективі, але варто зазначити, що в дослідженні брав участь тільки один учасник.

Проте попередні дослідження не виявили "видимих негайних несприятливих" ефектів від хрускоту кісточками пальців. Університет Джонса Гопкінса також стверджує, що немає жодних доказів того, що це пов'язано з артритом, яким часто лякають любителів похрумтіти пальцями.

Але експерти попереджають, що якщо хрускіт кісточками пальців із болем або іншими негативними симптомами, варто проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, швед потрапив до Книги рекордів Гіннеса через "гучні" суглоби. Хрустіти пальцями Олле почав у шість років, поступово розширюючи "звуковий" діапазон. До нього найбільшу кількість хрускотів суглобів зробив непалець Камаль Похрел, який досяг позначки в 40 разів.