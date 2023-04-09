Майстер хрускоту. Швед потрапив до Книги рекордів Гіннеса через "гучні" суглоби (відео)

Хрустіти пальцями Олле почав у шість років, поступово розширюючи "звуковий" діапазон. До нього найбільшу кількість хрустів суглобів зробив непалець Камаль Похрел, який досяг позначки в 40 разів.

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26-річний Олле Лундін зі Швеції встановив новий світовий рекорд, хруснувши суглобами 46 разів поспіль, про що повідомляє Книга рекордів Гіннеса. Він побив попереднє досягнення, що належить Камалю Похрелу з Непалу, який примудрився хруснути суглобами 40 разів у грудні 2022 року.

За словами Олле, підготовка до встановлення рекорду тривала "зовсім небагато". Він цілий місяць тренувався хрустіти суглобами в різній послідовності, щоб визначити найефективніший порядок. У день "Х" він уникав різких рухів, щоб запобігти хрускоту суглобів до того, як спробує встановити рекорд.

Для успішного досягнення рекорду між кожним тріском має бути не більше трьох секунд. Якщо суглоб не тріщить з першого, претендент повинен перейти до наступного. Олле витратив кілька годин на практику, щоб визначити "ідеальний порядок хрускоту", проте виконати його в стані стресу виявилося складніше, ніж очікувалося. У результаті Лундін все ж зміг досягти своєї мети.

Спроба запису рекорду мало не зірвалася через скрипучу підлогу в студії, і Олле дуже боявся, що скрип підлоги переплутають із хрускотом його суглобів, що завадить точному підрахунку. Однак мікрофон вловив усі потрібні звуки, і рекорд був побитий.

За словами чоловіка, хрускотіти пальцями він почав ще у шість років, за що його часто лаяла бабуся, закликаючи припинити і лякаючи тим, що пальці будуть кривими. Через рік у нього почали хрустіти пальці ніг, причому це сталося в той момент, коли йому в Таїланді робили масаж.

Далі він, завдяки відео на YouTube, навчився хрускотіти спиною.

Олле зізнається, що деякі суглоби були "виразно болючими" спочатку, проте він завжди був "відносно нечутливим" до болю.

"Найболючішими суглобами, ймовірно, були дрібні суглоби, такі як "середні" суглоби на пальцях рук і ніг загалом", — сказав він, додавши, що зараз уже все минуло.

Зараз за допомогою хрускоту суглобів швед знімає стрес і стверджує, що хоче досягти 60 хрускотів. Загалом у людському тілі 360 суглобів, а це означає, що багато з них Олле не зміг "озвучити", незважаючи на спроби.

"Я намагався хрустіти щелепою, вухами та носом, хоча я не впевнений, що це взагалі можливо", — зізнався він. Чоловік зазначив, що декілька спроб хруснути щелепою виявилися дуже болючими, і він припинив цим займатися.

Раніше Фокус писав, що житель Каліфорнії, який відвідав парк розваг Діснейленд в Анахаймі 2995 днів поспіль, був нагороджений сертифікатом Книги рекордів Гіннесса.