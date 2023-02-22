Майже три тисячі разів поспіль: каліфорнієць встановив світовий рекорд відвідування Діснейленду

Житель Каліфорнії, який відвідав парк розваг Діснейленд в Анахаймі 2995 днів поспіль, був нагороджений сертифікатом Книги рекордів Гіннесса.

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Книга рекордів Гіннесса оголосила, що 50-річний Джефф Рейтц став рекордсменом за кількістю відвідувань Діснейленду поспіль. Про це повідомляє Guinness World Records.

Його щоденні відвідування Діснейленду розпочалися у 2012 році і закінчилися на позначці у 3 000 відвідувань, коли парк було закрито через пандемію COVID-19 у березні 2020 року.

Рейтц, який вів хроніку своїх щоденних поїздок до Діснейленду в соціальних мережах, почав привертати увагу ЗМІ після свого 60-го відвідування парку поспіль, а в 2017 році він потрапив до заголовків міжнародних газет, коли здійснив своє 2000-те відвідування і був нагороджений рюкзаком подарунками від офіційних осіб Діснея.

[ + – ] Чоловікові позаздрили б багато дітей Фото: Guinness World Records

Чоловік зазначив, що він не повертався до Діснейленду з початку пандемії, але сподівається встигнути на святкування 100-річчя Діснея наприкінці цього року.

"Я ще не призначив дату повернення, але зараз я думаю, що було б дуже весело повернутися з моїм сертифікатом на звання рекордсмена Гіннеса, щоб сфотографуватися там, де я його заробив — у Діснейленді", — сказав Рейц у своєму інтерв'ю.

[ + – ] "Потім мене почали зупиняти гості у парках, щоб сфотографуватися та взяти автограф", — каже Джефф

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що топменеджер Disney продає гігантський маєток у Малібу за рекордні 225 мільйонів доларів. Майкл Ейснер, який обіймав посаду виконавчого директора в компанії "Дісней", будував свій величезний особняк з 1995 року.

Також повідомлялося, що колишня співробітниця розповіла про важку роботу в Діснейленді та нав'язливих шанувальників. Сара Деніелс працювала "диснеївською принцесою" 12 років і тепер розповідає у своєму блозі про "темний" бік цієї роботи.