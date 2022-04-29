Топменеджер Disney продає гігантський маєток у Малібу за рекордні 225 мільйонів доларів

Майкл Ейснер, який обіймав посаду виконавчого директора в компанії "Дісней", будував свій величезний маєток із 1995 року.

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Із 2007 року серед ріелторів Лос-Анджелеса ходили чутки, що колишній виконавчий директор і голова компанії Disney Майкл Ейснер має намір продавати свій сімейний будинок у Малібу. Нарешті це стало реальністю, але тепер ріелтори сумніваються, що величезний маєток вдасться продати за бажані 225 мільйонів доларів. Про це пише Dirt.

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Спочатку будинок Ейснера планували продавати за 75 мільйонів, що вже робило його одним із найдорожчих будинків на узбережжі, але 225 мільйонів однозначно б'ють усі рекорди.

Свій величезний сімейний будинок Ейснер, якому зараз виповнилося 80 років, почав будувати 1995 року.

[ + – ] Величезний будинок Майкла Ейснера в Малібу Фото: Dirt

Тоді він і його дружина Джейн придбали першу з п'яти ділянок і почали зводити на ньому комплекс будівель. Загалом вони збудували дев'ять будинків і будівель. Брокер Курт Раппапорт із Westside Estate Agency розповів, що Ейснеру "подобається творчий процес", але тепер він хоче зайнятися новим проектом.

Той ріелтор, кому вдасться продати величезний маєток, стане дуже багатою людиною, отримавши відсоток від угоди, але продаж може розтягнутися на роки. Охочих купити такий величезний маєток поки що немає.

Попередній рекорд найдорожчого будинку в Каліфорнії належить маєтку Paradise Cove у Малібу. Його в модного магната Сержа Азріа за 177 мільйонів доларів купив венчурний магнат Марк Андерссон наприкінці минулого року.

Маєток Ейснера розташовується на п'яти гектарах. Будинки, збудовані архітектором Робертом А.М. Стерном у середземноморському стилі, з'єднані садовими двориками та звивистими кам'яними доріжками. Частина будівель покрита старовинною теракотовою черепицею.

Фото: Dirt

Фото: Dirt

[ + – ] Будинок Майкла Ейснера Фото: Dirt

Загальна площа будинків близько 25 000 квадратних футів, у них розташовано 16 спалень і 28 ванних кімнат. Також є будиночок наглядача з двома спальнями.

Є й секретний тунель, що сполучає зону біля басейну з розкішним кінотеатром. Також є ліфт на пляж.

Але Ейснери у величезному маєтку не мешкають. Нині їхній основний будинок розташований у Бель-Ейр, де вони проживають із 1990-х років.

Нагадаємо, раніше за 49 мільйонів доларів у Малібу було продано маєток відомого російського мільйонера та кінопродюсера Леоніда Лебедєва. Той був змушений залишити РФ через справу про розкрадання 220 мільйонів доларів. Продажем маєтку займалася його дочка Юлія, яка мешкає в США.