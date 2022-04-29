Топ-менеджер Disney продает гигантское имение в Малибу за рекордные 225 миллионов долларов

Майкл Эйснер, занимавший пост исполнительного директора в компании "Дисней" строил свой огромный особняк с 1995 года

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С 2007 года среди риэлторов Лос-Анджелеса ходили слухи, что бывший исполнительный директор и глава компании Disney Майкл Эйснер собирается продавать свой семейный дом в Малибу. Наконец это стало реальностью, но теперь риэлторы сомневаются, что огромное имение удасться продать за желаемые 225 миллионов долларов. Об этом пишет Dirt.

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Изначально дом Эйснера планировали продавать за 75 миллионов, что уже делало его одним из самых дорогих домов на побережье, но 225 миллионов однозначно бьют все рекорды.

Свой огромный семейный дом Эйснер, которому сейчас исполнилось 80 лет, начал строить в 1995 году.

[ + – ] Огромный дом Майкла Эйснера в Малибу Фото: Dirt

Тогда он и его жена Джейн приобрели первый из пяти участков и начали возводить на нем комплекс зданий. В общей сложности они построили девять домов и строений. Брокер Курт Раппапорт из Westside Estate Agency рассказал, что Эйснеру "нравится творческий процесс", но теперь он хочет заняться новым проектом.

Тот риэлтор, кому удастся продать огромное поместье – станет очень богатым человеком, получив процент от сделки, но продажа может растянуться на годы. Желающих купить настолько огромное имение пока нет.

Предыдущий рекорд самого дорогого дома в Калифорнии принадлежит имению Paradise Cove в Малибу. Его у модного магната Сержа Азриа за 177 миллионов долларов купил венчурный магнат Марк Андерссон в конце прошлого года.

Имение Эйснера располагается на пяти гектарах. Дома построены архитектором Робертом А.М. Стерном в средиземноморском стиле соединены садовыми двориками и извилистыми каменными дорожками. Часть зданий покрыта старинной терракотовой черепицей.

Фото: Dirt

Фото: Dirt

[ + – ] Дом Майкла Эйснера Фото: Dirt

Общая площадь домов около 25 000 квадратных футов, в них располагаются 16 спален и 28 ванных комнат. Также имеется домик смотрителя с двумя спальнями.

Есть и секретный туннель, соединяющий зону у бассейна с роскошным кинотеатром. Также имеется лифт на пляж.

Но Эйснеры в огромном поместье не живут. Сейчас их основной дом находится в Бель-Эйр, где они проживают с 1990-х годов.

Напомним, ранее за 49 миллионов долларов в Малибу было продано поместье известного российского миллионера и кинопродюсера Леонида Лебедева. Тот был вынужден покинуть РФ из-за дела о хищении 220 миллионов долларов. Продажей особняка занималась его дочь Юлия, проживающая в США.