Почти три тысячи раз подряд: калифорниец установил мировой рекорд посещения Диснейленда

Житель Калифорнии, посетивший парк развлечений Диснейленд в Анахайме 2 995 дней подряд, был награжден сертификатом Книги рекордов Гиннесса.

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Книга рекордов Гиннесса объявила, что 50-летний Джефф Рейтц стал рекордсменом по количеству посещений Диснейленда подряд. Об этом сообщает Guinness World Records.

Его ежедневные посещения Диснейленда начались в 2012 году и закончились на отметке в 3 000 посещений, когда парк был закрыт из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

Рейтц, который вел хронику своих ежедневных поездок в Диснейленд в социальных сетях, начал привлекать внимание СМИ после своего 60-го посещения парка подряд, а в 2017 году он попал в заголовки международных газет, когда совершил свое 2000-е посещение и был награжден рюкзаком с подарками от официальных лиц Диснея.

[ + – ] Мужчине позавидовали бы многие дети Фото: Guinness World Records

Мужчина отметил, что он не возвращался в Диснейленд с начала пандемии, но надеется успеть на празднование 100-летия Диснея в конце этого года.

"Я еще не назначил дату возвращения, но сейчас я думаю, что было бы очень весело вернуться с моим сертификатом на звание рекордсмена Гиннесса, чтобы сфотографироваться там, где я его заработал — в Диснейленде", — сказал Рейц в своем интервью.

[ + – ] "Потом меня начали останавливать гости в парках, чтобы сфотографироваться и взять автограф", - говорит Джефф

Напомним, ранее Фокус писал, что топ-менеджер Disney продает гигантское имение в Малибу за рекордные 225 миллионов долларов. Майкл Эйснер, занимавший пост исполнительного директора в компании "Дисней" строил свой огромный особняк с 1995 года.

Также сообщалось, что бывшая сотрудница рассказала о тяжелой работе в Диснейленде и навязчивых поклонниках. Сара Дэниелс работала "диснеевской принцессой" 12 лет и теперь рассказывает в своем блоге о "темной" стороне этой работы.