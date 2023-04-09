Мастер хруста. Швед попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за "громких" суставов (видео)

Хрустеть пальцами Олле начал в шесть лет, постепенно расширяя "звуковой" диапазон. До него самое большое количество хрустов суставов сделал непалец Камаль Похрел, достигший отметки в 40 раз.

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26-летний Олле Лундин из Швеции установил новый мировой рекорд, хрустнув суставами 46 раз подряд, о чем сообщает Книга рекордов Гиннеса. Он побил предыдущее достижение, принадлежащее Камалю Похрелу из Непала, который умудрился хрустнуть суставами 40 раз в декабре 2022 года.

По словам Олле, подготовка к установлению рекорда заняла у него "совсем немного". Он целый месяц тренировался хрустеть суставами в разной последовательности, чтобы определить наиболее эффективный порядок. В день "Х" он избегал резких движений, чтобы предотвратить хруст суставов до того, как попробует установить рекорд.

Для успешного достижения рекорда между каждым треском должно быть не более трех секунд. Если сустав не трещит в первый раз, претендент должен перейти к следующему. Олле потратил несколько часов на практику, чтобы определить "идеальный порядок хруста", однако выполнить его в состоянии стресса оказалось сложнее, чем ожидалось. В итоге Лундин смог достичь своей цели.

Попытка записи рекорда чуть не сорвалась из-за скрипучего пола в студии, и Олле очень боялся, что скрип пола перепутают с хрустом его суставов, что помешает точному подсчету щелчков. Однако микрофон уловил все нужные звуки, и рекорд был побит.

По словам мужчина, хрустеть пальцами он начал еще в шесть лет, за что его часто ругала бабушка, призывая прекратить и пугая тем, что пальцы будут кривыми. Год спустя у него начали хрустеть пальцы ног, причем это произошло в тот момент, когда ему в Таиланде делали массаж.

Далее он, благодаря видео на YouTube, научился хрустеть спиной.

Олле признается, что некоторые суставы были "определенно болезненными" поначалу, однако он всегда был "относительно нечувствительным" к боли.

"Самыми болезненными суставами, вероятно, были мелкие суставы, такие как "средние" суставы на пальцах рук и ног в целом", — сказал он, добавив, что сейчас уже все прошло.

Сейчас с помощью хруста суставов швед снимает стресс и утверждает, что хочет достичь 60 хрустов. Всего в человеческом теле 360 суставов, а это значит, что многие из них Олле не смог "озвучить", несмотря на попытки.

"Я пытался хрустеть челюстью, ушами и носом, хотя я не уверен, что это вообще возможно", – признался он. Мужчина отметил, что пара попыток хрустнуть челюстью оказались очень болезненными, и он прекратил этим заниматься.

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