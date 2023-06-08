Перші симптоми артриту: лікарі розповіли на що звернути увагу насамперед

Артрит не є універсальним захворюванням і його симптоми можуть бути настільки ж різноманітними, як і його види.

Related video

Національний інститут артриту і захворювань опорно-рухового апарату та шкіри, організація, відома своїми дослідженнями і глибокими знаннями в галузі здоров'я суглобів, стверджує, що артрит може спричиняти широкий спектр симптомів, які можуть перетворити повсякденну діяльність на боротьбу за кожен момент без болю. Доктор Пол ДеМарко, керівник програми навчання ревматоїдних хворих інституту, підкреслює важливість розуміння конкретного типу артриту, оскільки різні форми можуть вражати різні ділянки тіла, пише HealthDay.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Шпаргалка для розуміння артриту може включати такі поширені форми:

Запальний артрит;

Псоріатичний артрит;

Ревматоїдний артрит;

Остеоартрит;

Подагра;

Ювенільний артрит;

Інфекційний артрит;

Реактивний артрит.

Поділ ознак цих видів артриту може полегшити виявлення симптомів.

Запальний артрит — це те, що відбувається, коли надмірно активна імунна система атакує ваші суглоби, викликаючи запалення. Симптоми можуть включати ранкову скутість, відчуття тепла навколо уражених суглобів і запалення шкіри. Ці симптоми, як правило, чергуються між сильними спалахами і періодами спокою.

Псоріатичний артрит (ПА), як випливає з назви, часто проявляється у людей, які вже страждають на псоріаз. Крім скутості та болю в суглобах, симптоми включають запалення очей, сильну втому і пошкодження нігтів. Відмінною особливістю ПсА є те, що він, як правило, не вражає одні й ті самі суглоби симетрично з обох боків тіла.

Ревматоїдний артрит — це ще один загарбник імунної системи. Ніби захисна система організму прийняла тканини суглобів за загарбників і почала їх атакувати. Суглоби кистей, зап'ясть і стоп — звичайні мішені. Поряд зі скутістю, болем і запаленням суглобів, інші симптоми можуть включати втрату апетиту і проблеми з легенями, серцем, шкірою, нервами і очима. На відміну від ПА, ревматоїдний артрит полюбляє симетрію і вражає одні й ті самі суглоби з обох боків тіла.

Остеоартрит — це остаточне зношування суглобів, наче ваші суглоби старіють швидше за вас. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, це найпоширеніший вид артриту, на який страждають понад 32 мільйони дорослих в одних тільки США. Симптоми починаються повільно, а потім затягуються, призводячи до скутості, болю під час і після активності, нестабільних відчуттів у суглобах і навіть труднощів під час стояння або сидіння.

Подагру можна порівняти з болісним вторгненням кристалів: занадто велика кількість сечової кислоти в крові призводить до утворення кристалів у суглобах. Зазвичай уражається один суглоб, наприклад, стопа, гомілкостоп або коліно. Симптоми можуть включати сильний біль і набряк.

Ювенільний артрит, незважаючи на свою назву, — це не одне, а ціла група захворювань на артрит, які вражають дітей віком до 16 років. Симптоми можуть варіюватися від болю і скутості в суглобах до запалення очей і проблем із травленням.

Інфекційний артрит, або септичний артрит, — це ураження суглобів, спричинене бактеріальною, вірусною або грибковою інфекцією. Він частіше трапляється в дітей, ніж у дорослих, і може призвести до підвищення температури, болю в суглобах і обмеження амплітуди рухів.

Реактивний артрит — це як привид минулої інфекції, симптоми якого проявляються після того, як первісна інфекція зникла. Ознаки можуть включати біль і скутість у суглобах, особливо в нижніх кінцівках, запалення очей і сечовивідних шляхів, а також втрату ваги.

На закінчення лікарка Кавітта Аллем, ревматологиня клініки Скріппса, каже, що, якщо ви відчуваєте припухлість або біль у суглобах, або якщо щось обмежує вашу активність, час звернутися до лікаря. З появою нових методів лікування артриту немає причин не лікувати його і жертвувати можливістю займатися тим, що вам подобається.

Раніше Фокус писав про непомітний некроз, що руйнує кістки. Часто маскуючись під такими псевдонімами, як остеонекроз або інфаркт кістки, некроз руйнує здорові кістки, залишаючи слід з переломів і болю.

Також Фокус писав про те, як виявити замаскований рак шкіри на тілі. Лікар Хоуп Мітчелл, відомий дерматолог, поділилася досвідом і вказала на що потрібно звертати увагу при профілактичному самоогляді шкіри.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.