Второй по величине ледяной щит Земли застыл в шаге от точки невозврата: когда он рухнет в океан

Результаты нового исследования указывают на то, что ледяной покров Гренландии теряет ошеломляющее количество льда с ускоренной скоростью.

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Ледяные щиты Земли играют важную роль в защите планеты от опасного солнечного излучения, а также сдерживают высоту уровня моря. Увы, в условиях климатического климата, нависшего над планетой, ледяные шапки Земли столкнулись с новой угрозой — исследование показало, что ледяной покров Гренландии сегодня теряет ошеломляющее количество льда и это происходит ускоренными темпами, пишет Live Science.

Теперь ученые считают, что гигантский ледяной покров Гренландии, вероятно, приближается к необратимой точке невозврата, после чего он рухнет в океан. Всего около 2 градусов по Цельсию дальнейшего потепления может быть достаточно, чтобы вызвать обрушение второго по величине ледяного покрова в мире. Если это произойдет, ученые прогнозируют подъем уровня моря в среднем на 7 метров — это принесет хаос во все мировые системы.

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Ученые годами наблюдают за ускоряющимися темпами сокращения ледяного покрова Гренландии — каждый час ледяной щит теряет около 33 миллионов тонн льда. Однако ранее ученые все еще не знали, когда именно наступит точка невозврата — теперь они считают, что им удалось спрогнозировать, когда ледяной щит Гренландии, по сути, войдет в "смертельную спираль". Если худшие оценки окажутся верными, эта необратимая точка невозврата может наступить уже в начале следующего столетия.

Отметим, что ледяной щит Гренландии является одним из двух постоянных ледяных щитов планеты, другой — Антарктический ледяной щит. Гренландский и Антарктический ледяные щиты составляют более 70% запасов пресной воды на Земле и оба теряют массу ускоренными темпами — основной причиной такого ускорения считается антропогенное изменение климата. Наблюдения также свидетельствуют о том, что с 1994 года ледяные щиты Гренландии и Антарктиды в общей сложности потеряли 6,9 триллиона тонн льда.

Несмотря на столь существенные потери, ученые полагают, что весь ледяной покров на самом деле еще не вошел в состояние неизбежного коллапса, особенно если человечества предпримет резкие меры в сокращении парниковых выбросов.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы спрогнозировать, когда может наступить переломный момент для ледяного покрова Гренландии. Команда разработала климатическую модель, имитирующую будущее баланса массы поверхности ледяного покрова — простыми словами, разницу между накоплением снега и потерей из-за таяния.

Результаты исследования указывают на то, что переломный момент для ледяного покрова будет достигнут, когда примерно 230 гигатонн льда будет потеряно за один год. Этот сценарий связан с глобальным повышением температуры на 3,4 по Цельсию выше доиндустриального уровня. В настоящее время температура на планете колеблется примерно на 1,47 по Цельсию выше в 2024 году, чем в конце 19 века, но самые пессимистичные прогнозы предполагают, что к 2100 году при текущих планах она может достичь 3,4 по Цельсию потепления.

По словам авторов исследования, если бы ледяной щит растаял полностью, сопутствующее повышение уровня моря вызвало бы опустошение для миллиардов людей, живущих вдоль побережий мира. Увы, повышение уровня моря вместе с повышением средней глобальной температуры планеты имело бы серьезные последствия для жизненно важных течений Атлантического океана в глобальном масштабе.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной щит Гренландии может пасть раньше, чем считали ученые.