Другий за величиною крижаний щит Землі застиг за крок до точки неповернення: коли він завалиться в океан

Результати нового дослідження вказують на те, що крижаний покрив Гренландії втрачає приголомшливу кількість льоду з прискореною швидкістю.

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Крижані щити Землі відіграють важливу роль у захисті планети від небезпечного сонячного випромінювання, а також стримують висоту рівня моря. На жаль, в умовах кліматичного клімату, що навис над планетою, крижані шапки Землі зіткнулися з новою загрозою — дослідження показало, що крижаний покрив Гренландії сьогодні втрачає приголомшливу кількість льоду і це відбувається прискореними темпами, пише Live Science.

Тепер учені вважають, що гігантський крижаний покрив Гренландії, ймовірно, наближається до незворотної точки неповернення, після чого він впаде в океан. Усього близько 2 градусів за Цельсієм подальшого потепління може бути достатньо, щоб викликати обвалення другого за величиною крижаного покриву у світі. Якщо це станеться, вчені прогнозують підйом рівня моря в середньому на 7 метрів — це принесе хаос в усі світові системи.

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Вчені роками спостерігають за прискореними темпами скорочення крижаного покриву Гренландії — щогодини крижаний щит втрачає близько 33 мільйонів тонн льоду. Однак раніше вчені все ще не знали, коли саме настане точка неповернення — тепер вони вважають, що їм вдалося спрогнозувати, коли крижаний щит Гренландії, по суті, увійде в "смертельну спіраль". Якщо найгірші оцінки виявляться вірними, ця незворотна точка неповернення може настати вже на початку наступного століття.

Зазначимо, що крижаний щит Гренландії є одним із двох постійних крижаних щитів планети, інший — Антарктичний крижаний щит. Гренландський та Антарктичний крижані щити становлять понад 70% запасів прісної води на Землі й обидва втрачають масу прискореними темпами — основною причиною такого прискорення вважається антропогенна зміна клімату. Спостереження також свідчать про те, що з 1994 року крижані щити Гренландії та Антарктиди загалом втратили 6,9 трильйона тонн льоду.

Попри такі істотні втрати, вчені вважають, що весь крижаний покрив насправді ще не ввійшов у стан неминучого колапсу, особливо якщо людство вживе різких заходів у скороченні парникових викидів.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб спрогнозувати, коли може настати переломний момент для крижаного покриву Гренландії. Команда розробила кліматичну модель, що імітує майбутнє балансу маси поверхні крижаного покриву — простими словами, різницю між накопиченням снігу і втратою через танення.

Результати дослідження вказують на те, що переломний момент для крижаного покриву буде досягнуто, коли приблизно 230 гігатонн льоду буде втрачено за один рік. Цей сценарій пов'язаний із глобальним підвищенням температури на 3,4 за Цельсієм вище доіндустріального рівня. Наразі температура на планеті коливається приблизно на 1,47 за Цельсієм вищою у 2024 році, ніж наприкінці 19 століття, але найпесимістичніші прогнози припускають, що до 2100 року за поточних планів вона може досягти 3,4 за Цельсієм потепління.

За словами авторів дослідження, якби крижаний щит розтанув повністю, супутнє підвищення рівня моря спричинило б спустошення для мільярдів людей, що живуть уздовж узбереж світу. На жаль, підвищення рівня моря разом із підвищенням середньої глобальної температури планети мало б серйозні наслідки для життєво важливих течій Атлантичного океану в глобальному масштабі.

Раніше Фокус писав про те, що крижаний щит Гренландії може впасти раніше, ніж вважали вчені.