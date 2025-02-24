Земной океан неумолимо закипает, но испаряется все медленнее: что происходит (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили неожиданное испарения мирового океана на фоне повышения температуры моря.

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В последние десятилетия ученые только и твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир столкнулся с невероятными волнами жары и засухи. Ученые также фиксируют повышение температуры Мирового океана, но теперь новое исследование обнаружило нечто удивительное: результаты ставят под сомнение общепринятое понимание взаимосвязи между глобальным потеплением и испарением океана, пишет PHYS.org.

В новой работе исследовательская группа из Института географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук обнаружила явление, при котором, несмотря над повышением температуры поверхности моря, испарение Мирового океана за последнее десятилетие сократилось.

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Испарение океана играет центральную роль в гидрологическом цикле нашей планеты, обеспечивая более 85% атмосферного водяного пара. Ранее предполагалось, что более высокие температуры поверхности моря увеличат скорость испарения. Однако наблюдения за последние четверть века выявили загадочное замедление роста глобального водяного пара. Такие результаты побудили ученых пересмотреть то, как испарение океана реагирует на повышение температуры.

В своей работе ученые проанализировали передовые спутниковые данные о потоке тепла в океане, чтобы оценить долгосрочные тенденции испарения мирового океана. Выводы ученых выявили значительный сдвиг в тенденции испарения за последние десятилетия.

По словам ведущего автора исследования, доктора Ма Нин, результаты их с коллегами работы показывает, что, хотя глобальное испарение океана демонстрировало тенденцию к росту с 1988 по 2017 год, однако в конце 2000-х годов ситуация изменилась. Авторы исследования обнаружили, что с тех пор две трети мировых океанов испытали сокращение испарения, что привело к небольшому снижению глобальных темпов испарения между 2008 и 2017 годами. Увы, это противоречит тому, что мы обычно ожидаем при потеплении климата.

Изменение испарения океана (Eo) Фото: Geophysical Research Letters

В ходе исследования команде удалось определить ключевой фактор, стоящий за этой неожиданной тенденцией: оказалось, что все дело в так называемом "затишье ветра" — явление снижения скорости ветра. Команда предполагает, что "затишье ветра", вероятно, связано со сдвигами в моделях атмосферной циркуляции, в частности, с индексом северного колебания, который по словам доктора Ма, недавно перешел в отрицательную фазу.

Предполагается, что изменения скорости ветра могут быть вызваны с десятилетними изменениями в климатической системе Земли. Впрочем, ученые предупреждают, что нынешнее снижение испарения океана не обязательно следует интерпретировать как ослабление гидрологического цикла. Команда полагает, что нынешние результаты также могут отражать естественные климатические колебания.

Хотя тенденция к снижению испарения океана может показаться противоречащей здравому смыслу в контексте глобального потепления, она подчеркивает сложность климатической системы Земли и замысловатые механизмы обратной связи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые собираются скинуть в океан тысячи литров химикатов.