Земний океан невблаганно закипає, але випаровується все повільніше: що відбувається (фото)

У новому дослідженні вчені виявили несподіване випаровування світового океану на тлі підвищення температури моря.

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В останні десятиліття вчені тільки й твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою: в результаті світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи. Вчені також фіксують підвищення температури Світового океану, але тепер нове дослідження виявило щось дивовижне: результати ставлять під сумнів загальноприйняте розуміння взаємозв'язку між глобальним потеплінням і випаровуванням океану, пише PHYS.org.

У новій роботі дослідницька група з Інституту географічних наук і досліджень природних ресурсів Китайської академії наук виявила явище, за якого, попри підвищення температури поверхні моря, випаровування Світового океану за останнє десятиліття скоротилося.

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Випаровування океану відіграє центральну роль у гідрологічному циклі нашої планети, забезпечуючи понад 85% атмосферної водяної пари. Раніше передбачалося, що вищі температури поверхні моря збільшать швидкість випаровування. Однак спостереження за останню чверть століття виявили загадкове уповільнення зростання глобальної водяної пари. Такі результати спонукали вчених переглянути те, як випаровування океану реагує на підвищення температури.

У своїй роботі вчені проаналізували передові супутникові дані про потік тепла в океані, щоб оцінити довгострокові тенденції випаровування світового океану. Висновки вчених виявили значний зсув у тенденції випаровування за останні десятиліття.

За словами провідного автора дослідження, доктора Ма Нін, результати їхньої з колегами роботи показує, що, хоча глобальне випаровування океану демонструвало тенденцію до зростання з 1988 до 2017 року, проте наприкінці 2000-х років ситуація змінилася. Автори дослідження виявили, що відтоді дві третини світових океанів зазнали скорочення випаровування, що призвело до невеликого зниження глобальних темпів випаровування між 2008 і 2017 роками. На жаль, це суперечить тому, що ми зазвичай очікуємо при потеплінні клімату.

Зміна випаровування океану (Eo) Фото: Geophysical Research Letters

Під час дослідження команді вдалося визначити ключовий фактор, що стоїть за цією несподіваною тенденцією: виявилося, що вся справа в так званому "затишшя вітру" — явище зниження швидкості вітру. Команда припускає, що "затишшя вітру", ймовірно, пов'язане зі зрушеннями в моделях атмосферної циркуляції, зокрема з індексом північного коливання, який, за словами доктора Ма, нещодавно перейшов у негативну фазу.

Передбачається, що зміни швидкості вітру можуть бути спричинені десятирічними змінами в кліматичній системі Землі. Утім, учені попереджають, що нинішнє зниження випаровування океану не обов'язково слід інтерпретувати як ослаблення гідрологічного циклу. Команда вважає, що нинішні результати також можуть відображати природні кліматичні коливання.

Хоча тенденція до зниження випаровування океану може здатися такою, що суперечить здоровому глузду в контексті глобального потепління, вона підкреслює складність кліматичної системи Землі та хитромудрі механізми зворотного зв'язку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені збираються скинути в океан тисячі літрів хімікатів.