Антарктида порождала гигантские ледники на миллионы лет раньше, чем считалось: как это возможно
В новом исследовании ученые изучили древний мусор, найденный на дне океана, и обнаружили, что антарктическая ледяная шапка существовала намного раньше, чем считалось ранее.
Ученые десятилетиями наблюдают за тем, как гигантские глыбы льда откалываются от ледяной шапки Антарктиды и дрейфуют, подобно самому большому айсбергу в мире, А23а, который в настоящее время движется к острову Южная Георгия. Увы, наблюдения показывают, что изменения климата лишь заставляют это происходить чаще — в результате в водах вокруг Антарктиды появляются все более крупные айсберги, пишет PHYS.org.
Команда из Утрехтского университета изучает маршруты, которыми айсберги обычно следовали в геологические периоды быстрого разрушения ледяной шапки, например такие, как окончание ледниковых периодов. Понимание этих маршрутов дает важную информацию о влиянии таяния айсбергов на земные океаны, а также о последствиях этого процесса для будущего планеты. Любопытно, что в процессе ученым также удалось найти объяснение загадочному открытию древнего материала около Южных Оркнейских островов, расположенных к юго-западу от Южной Георгии. Ранее ученые уже выяснили, что они прибыли сюда из Антарктиды, однако не понимали, как это возможно, если Антарктида в то время еще не была покрыта льдом.
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Известно, что ледяные шапки Земли растут, когда снег падает на их вершину, а гравитация медленно тянет их к морю. Здесь они теряют большие объемы льда из-за таяния и откалывания айсбергов. Если рост ледяного покрова идет в ногу с потерей на краях, то он остается сбалансированным и сохраняет тот же размер. Однако в условиях изменения климата, когда воздух и океан вокруг Южного полюса за последние несколько десятилетий потеплели, айсберги откалываются все чаще и быстрее. Талая вода сверху ослабляет лед, а более теплый океан делает шельфовые ледники тоньше. В результате огромные ледяные глыбы могут отколоться от шельфов за короткое время.
Отметим, что ученые годами исследуют море вокруг Южной Георгии, к которой направляется самый крупный айсберг в мире. Дело в том, что остров находится в середине вод, также известных как "Алея айсбергов" — узкая полоса океана, полная айсбергов, отколовшихся от Антарктиды.
Поскольку Антарктида имеет большую ледяную шапку около 34 миллионов лет, отдаленные острова вокруг Аллеи айсбергов видели бесчисленное множество айсбергов. Южный Оркнейские острова — один из таких островов и в исследовании 2017 года ученые обнаружили здесь нечто необычное. Ученые изучили местность и обнаружили свидетельства существования айсбергов за 3 миллиона лет до образования ледяной шапки Антарктиды 34 миллиона лет назад.
Единственный способ, которым антарктический мусор мог добраться до островов — айсберги, отколовшиеся от ледяного континента и унесшие в себе большое количество фрагментов, отколовшиеся от континента. Когда айсберги растаяли, эти фрагменты опустились на дно океана вокруг острова.
В 2017 году ученые не были удивлены, обнаружив антарктический мусор около Южных Оркнейских островов, однако были весьма удивлены его возрастом. Результаты анализа показали, что фрагментам 37 миллионов лет — это на 3 миллиона лет старше большой ледяной шапки Антарктиды. Но как такое возможно?
Долгое время ученые не могли решить эту загадку, но теперь студент Утрехтского университета Марк Элбертсен предложил достаточно простое объяснение. Анализ был проведен в соавторстве с Питером Бейлом с кафедры наук о Земле и Эриком ван Себилле из Института морских и атмосферных исследований. Команда использовала компьютерные модели и рассчитала происхождение айсбергов, достигших Южных Оркнейских островов в позднем эоцене, а также то, насколько крупными должны были бы быть груды льда, чтобы достигнуть островов.
Результаты указывают на то, что море Уэдделла в то время было достаточно холодным, чтобы транспортировать айсберги среднего размера вплоть до Южных Оркнейских островов. Но это еще не все: наиболее логичной отправной точкой для айсбергов также является коренная порода, которая соответствует типам пород, обнаруженных в обломках Южных Оркнейских островов.
В результате ученые предположили, что в позднем эоцене Антарктида, вероятно, имела ледяную шапку, которая была достаточно большой, чтобы достичь береговой линии. Команда также полагает, что она двигалась достаточно быстро, чтобы произвести достаточно больших айсбергов, способных выжить в теплом море Уэдделла и достигнуть островов.
Ранее Фокус писал о том, что гигант из Антарктиды крошится: от самого большого айсберга Земли отвалился огромный кусок.