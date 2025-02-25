Антарктида порождала гигантские ледники на миллионы лет раньше, чем считалось: как это возможно

В новом исследовании ученые изучили древний мусор, найденный на дне океана, и обнаружили, что антарктическая ледяная шапка существовала намного раньше, чем считалось ранее.

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Ученые десятилетиями наблюдают за тем, как гигантские глыбы льда откалываются от ледяной шапки Антарктиды и дрейфуют, подобно самому большому айсбергу в мире, А23а, который в настоящее время движется к острову Южная Георгия. Увы, наблюдения показывают, что изменения климата лишь заставляют это происходить чаще — в результате в водах вокруг Антарктиды появляются все более крупные айсберги, пишет PHYS.org.

Команда из Утрехтского университета изучает маршруты, которыми айсберги обычно следовали в геологические периоды быстрого разрушения ледяной шапки, например такие, как окончание ледниковых периодов. Понимание этих маршрутов дает важную информацию о влиянии таяния айсбергов на земные океаны, а также о последствиях этого процесса для будущего планеты. Любопытно, что в процессе ученым также удалось найти объяснение загадочному открытию древнего материала около Южных Оркнейских островов, расположенных к юго-западу от Южной Георгии. Ранее ученые уже выяснили, что они прибыли сюда из Антарктиды, однако не понимали, как это возможно, если Антарктида в то время еще не была покрыта льдом.

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Известно, что ледяные шапки Земли растут, когда снег падает на их вершину, а гравитация медленно тянет их к морю. Здесь они теряют большие объемы льда из-за таяния и откалывания айсбергов. Если рост ледяного покрова идет в ногу с потерей на краях, то он остается сбалансированным и сохраняет тот же размер. Однако в условиях изменения климата, когда воздух и океан вокруг Южного полюса за последние несколько десятилетий потеплели, айсберги откалываются все чаще и быстрее. Талая вода сверху ослабляет лед, а более теплый океан делает шельфовые ледники тоньше. В результате огромные ледяные глыбы могут отколоться от шельфов за короткое время.

Керновый образец антарктического мусора. Каменные фрагменты упали с тающих айсбергов в осадок на дне океана Фото: IOPD Expedition 318

Отметим, что ученые годами исследуют море вокруг Южной Георгии, к которой направляется самый крупный айсберг в мире. Дело в том, что остров находится в середине вод, также известных как "Алея айсбергов" — узкая полоса океана, полная айсбергов, отколовшихся от Антарктиды.

Поскольку Антарктида имеет большую ледяную шапку около 34 миллионов лет, отдаленные острова вокруг Аллеи айсбергов видели бесчисленное множество айсбергов. Южный Оркнейские острова — один из таких островов и в исследовании 2017 года ученые обнаружили здесь нечто необычное. Ученые изучили местность и обнаружили свидетельства существования айсбергов за 3 миллиона лет до образования ледяной шапки Антарктиды 34 миллиона лет назад.

Единственный способ, которым антарктический мусор мог добраться до островов — айсберги, отколовшиеся от ледяного континента и унесшие в себе большое количество фрагментов, отколовшиеся от континента. Когда айсберги растаяли, эти фрагменты опустились на дно океана вокруг острова.

В 2017 году ученые не были удивлены, обнаружив антарктический мусор около Южных Оркнейских островов, однако были весьма удивлены его возрастом. Результаты анализа показали, что фрагментам 37 миллионов лет — это на 3 миллиона лет старше большой ледяной шапки Антарктиды. Но как такое возможно?

Красная звезда указывает на положение Южных Оркнейских островов в позднем эоцене (37 миллионов лет назад). Синие области указывают, где в то время в Антарктиде мог быть материковый лед. Серые и светло-голубые линии в океане показывают возможные пути айсбергов. Светло-голубые пути фактически достигли Южных Оркнейских островов, которые находились в Аллее айсбергов в позднем эоцене Фото: Climate of the Past

Долгое время ученые не могли решить эту загадку, но теперь студент Утрехтского университета Марк Элбертсен предложил достаточно простое объяснение. Анализ был проведен в соавторстве с Питером Бейлом с кафедры наук о Земле и Эриком ван Себилле из Института морских и атмосферных исследований. Команда использовала компьютерные модели и рассчитала происхождение айсбергов, достигших Южных Оркнейских островов в позднем эоцене, а также то, насколько крупными должны были бы быть груды льда, чтобы достигнуть островов.

Результаты указывают на то, что море Уэдделла в то время было достаточно холодным, чтобы транспортировать айсберги среднего размера вплоть до Южных Оркнейских островов. Но это еще не все: наиболее логичной отправной точкой для айсбергов также является коренная порода, которая соответствует типам пород, обнаруженных в обломках Южных Оркнейских островов.

В результате ученые предположили, что в позднем эоцене Антарктида, вероятно, имела ледяную шапку, которая была достаточно большой, чтобы достичь береговой линии. Команда также полагает, что она двигалась достаточно быстро, чтобы произвести достаточно больших айсбергов, способных выжить в теплом море Уэдделла и достигнуть островов.

Ранее Фокус писал о том, что гигант из Антарктиды крошится: от самого большого айсберга Земли отвалился огромный кусок.