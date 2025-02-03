Гигант из Антарктиды крошится: от самого большого айсберга Земли отвалился огромный кусок (фото)

Ученые пристально следят за передвижением крупнейшего айсберга на планете и подозревают, что он скоро распадется.

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Айсберг А23а, также известный, как самый большой айсберг Земли, дрейфует к отдаленному острову Южная Георгия в Южной Атлантике. Исследователи полагают, что гигантская глыба льда может сесть на мель на мелководье, в результате чего будет нарушено кормление пингвинов и тюленей, живущих на острове, пишет Science Alert.

Ученые пристально следят за передвижением гигантского айсберга весом почти триллион тонн. С тех пор как в 2020 году айсберг А23а начал медленно двигаться, он в основном оставался нетронутым. Но теперь ученые заметили, что самый большой айсберг на планете потерял огромный кусок длиной около 19 километров.

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По словам Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы, который следит за передвижением А23а, потеря куска айсберга на самом деле может быть первым признаком того, что гигант из Антарктиды начал крошиться. Гляциолог Соледад Тиранти также подтвердил, что самый большой айсберг Земли потерял кусок.

Ученые отмечают, что площадь зазубренного куска составляет около 80 квадратных километров — это огромная площадь сама по себе, но лишь небольшая часть гигантской глыбы льда площадью примерно в 3 360 квадратных километров.

Мейерс сказал, что айсберги были полны глубоких трещин, и хотя этот монументальный образец со временем уменьшился и потерял гораздо меньший кусок, он "держался довольно хорошо". Исследователи полагают, что откол куска айсберга является первым признаком того, что трещины в гигантской глыбе льда начинают распадаться.

История показывает, что в прошлом другие огромные айсберги распадались относительно быстро: требовалось всего несколько недель после того, как они начинали терять большие куски. Впрочем, ученые признают — все еще непонятно, станет ли этот откол концом самого большого айсберга Земли или это был лишь "шатающийся зуб, чье время пришло".

Изображение A23a, полученное спутником Copernicus Sentinel-3 28 января 2025 Фото: Eumetsat

Отметим, что айсберг А23а откололся от шельфа Антарктиды в 1986 году: он оставался неподвижным в течение более 30 лет, прежде чем начал дрейфовать в 2020 году, однако его путешествие на север порой сдерживалось силами океаны, которые удерживали его на месте. Затем гигантский айсберг увлекло самое мощное в мире "струйное течение", также известное как Антарктическое циркумполярное течение.

Сегодня траектория движения крупнейшего айсберга Земли, вероятно, ведет его в сторону Южной Георгии — важнейшего места кормления тюленей и пингвинов. По словам Майерса, несмотря на откол такого огромного куска траектория движения гигантского айсберга вряд ли изменится кардинально.

Но если он обрушится еще больше, то будет представлять "гораздо меньшую угрозу для дикой природы", поскольку животные, ищущие пропитание, смогут беспрепятственно маневрировать между более мелкими глыбами в поисках пищи, добавил он.

Тиранти сказал, что айсберг, как ожидается, продолжит продвигаться на север, но его точный курс во многом зависит от того, как местные течения влияют на его движения.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой айсберг в мире неизбежно столкнется с островами.