Гігант з Антарктиди кришиться: від найбільшого айсберга Землі відвалився величезний шматок (фото)

Учені пильно стежать за пересуванням найбільшого айсберга на планеті й підозрюють, що він скоро розпадеться.

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Айсберг А23а, також відомий, як найбільший айсберг Землі, дрейфує до віддаленого острова Південна Георгія в Південній Атлантиці. Дослідники вважають, що гігантська брила льоду може сісти на мілину на мілководді, внаслідок чого буде порушено годівлю пінгвінів і тюленів, що живуть на острові, пише Science Alert.

Учені пильно стежать за пересуванням гігантського айсберга вагою майже трильйон тонн. Відтоді як у 2020 році айсберг А23а почав повільно рухатися, він здебільшого залишався недоторканим. Але тепер учені помітили, що найбільший айсберг на планеті втратив величезний шматок завдовжки близько 19 кілометрів.

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За словами Ендрю Мейерса з Британської антарктичної служби, який стежить за пересуванням А23а, втрата шматка айсберга насправді може бути першою ознакою того, що гігант з Антарктиди почав кришитися. Гляціолог Соледад Тіранті також підтвердив, що найбільший айсберг Землі втратив шматок.

Науковці зазначають, що площа зазубреного шматка становить близько 80 квадратних кілометрів — це величезна площа сама по собі, але лише невелика частина гігантської брили льоду площею приблизно в 3 360 квадратних кілометрів.

Мейєрс сказав, що айсберги були сповнені глибоких тріщин, і хоча цей монументальний зразок з часом зменшився і втратив набагато менший шматок, він "тримався досить добре". Дослідники вважають, що відкол шматка айсберга є першою ознакою того, що тріщини в гігантській брилі льоду починають розпадатися.

Історія показує, що в минулому інші величезні айсберги розпадалися відносно швидко: потрібно було всього кілька тижнів після того, як вони починали втрачати великі шматки. Утім, учені визнають — усе ще незрозуміло, чи стане цей відкол кінцем найбільшого айсберга Землі, чи це був лише "хиткий зуб, чий час настав".

Зображення A23a, отримане супутником Copernicus Sentinel-3 28 січня 2025 року Фото: Eumetsat

Зазначимо, що айсберг А23а відколовся від шельфу Антарктиди 1986 року: він залишався нерухомим упродовж більш ніж 30 років, перш ніж почав дрейфувати 2020 року, проте його подорож на північ деколи стримувалася силами океану, які утримували його на місці. Потім гігантський айсберг захопила найпотужніша у світі "струменева течія", також відома як Антарктична циркумполярна течія.

Сьогодні траєкторія руху найбільшого айсберга Землі, ймовірно, веде його в бік Південної Георгії — найважливішого місця годування тюленів і пінгвінів. За словами Маєрса, попри відкол такого величезного шматка, траєкторія руху гігантського айсберга навряд чи зміниться кардинально.

Але якщо він обрушиться ще більше, то становитиме "набагато меншу загрозу для дикої природи", оскільки тварини, які шукають прожиток, зможуть безперешкодно маневрувати між дрібнішими брилами в пошуках їжі, додав він.

Тіранті сказав, що айсберг, як очікується, продовжить просуватися на північ, але його точний курс багато в чому залежить від того, як місцеві течії впливають на його рух.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший айсберг у світі неминуче зіткнеться з островами.