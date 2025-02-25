Площадью почти 600 км²: рождение нового "ледяного кубика" в Антарктиде засняли из космоса (видео)

Исследователи показали невероятное видео, на котором видно, как айсберг откалывается от шельфового ледника Георга VI.

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Десятилетиями ученые следят за айсбергами, откалывающимися от Антарктиды и дрейфующими в океан. Недавно ученые изучили дно океана в районе "Алеи айсбергов" и сделали неожиданное открытие — ледяная шапка Антарктиды на самом деле появилась на 3 миллиона лет раньше, чем считали ученые, пишет Daily Mail.

Теперь ученые показали видео рождения совершенно нового айсберга, отколовшегося от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде. Его площадь составляет невероятные 595 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Чикаго. Невероятное изображение айсберга было получено NASA Earth Observatory и показывает, как айсберг, получивший название А-84, "откалывается" от шельфового ледника вдоль побережья Антарктиды.

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Исследователи показали захватывающую анимацию, на которой огромная глыба льда выглядит как крошечный кубик. Исследователи отмечают, что айсберг "родился" в середине января и имеет длину около 30 километров и ширину около 17 километров. В то же время он не такой огромный, как самый большой айсберг в мире, известный как А23а, площадь которого составляет около 3 360 квадратных километров.

Ученые наблюдают за движением айсберга и полагают, что А-84 в скором времени может перевернуться или опрокинуться, поскольку он тает и распадается в открытом океане. Известно, что по мере таяния айсбергов они выделяют в воду питательные вещества, которые способствуют росту микроскопических растений, известных как фитопланктон, и являющихся основой пищевой цепи Антарктики.

В то же время крупные айсберги представляют угрозу для кораблей, поскольку они распадаются на более мелкие куски. Исследователи отмечают, что их анимация состоит из 21 изображения, полученного в период с 15 января по 15 февраля, однако несколько дней в этот период не были использованы в анимации из-за облачности.

Снимки были получены метеорологическим спутником Suomi NPP, эксплуатируемым Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), а также спутниками NASA Terra и Aqua. Как видно на анимации, айсберг А-84 откалывается около южного конца шельфового ледника. На ускоренной съемке он падает вдоль Антарктического полуострова — части континента, которая торчит, как зазубренный хвост, указывая на Южную Америку.

По словам гляциолога из Университета Мэриленда Кристофера Шумана, на видео видно, как айсберг дрейфует вниз по заливу мимо острова Смайли, а затем, вероятно, направляется в северо-западном направлении в Южному океану.

NASA Earth Observatory заявила, что айсберг проплыл около 250 км от точки своего происхождения в течение месяца. Исследователи также были впечатлены тем, как быстро глыба льда двигается в прибрежном течении.

Отметим, что шельфовый ледник Георга VI — второй по величине шельфовый ледник на Антарктическом полуострове, а его площадь составляет около 24 000 квадратных километров. Он был обнаружен только в 1935 году во время полета американского полярного исследователя Линкольна Эллсворта и назван в честь нынешнего британского монарха.

На данный момент отступление происходит постепенно, чему способствует стабильность, обеспечиваемая его уникальным расположением, зажатым между Антарктическим полуостровом и островом Александра.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида порождала гигантские ледники на миллионы лет раньше, чем считалось.