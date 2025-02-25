Площею майже 600 км²: народження нового "крижаного кубика" в Антарктиді зняли з космосу (відео)

Дослідники показали неймовірне відео, на якому видно, як айсберг відколюється від шельфового льодовика Георга VI.

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Десятиліттями вчені стежать за айсбергами, що відколюються від Антарктиди й дрейфують в океан. Нещодавно вчені вивчили дно океану в районі "Алеї айсбергів" і зробили несподіване відкриття — крижана шапка Антарктиди насправді з'явилася на 3 мільйони років раніше, ніж вважали вчені, пише Daily Mail.

Тепер учені показали відео народження абсолютно нового айсберга, що відколовся від шельфового льодовика Георга VI в Антарктиді. Його площа становить неймовірні 595 квадратних кілометрів, що можна порівняти з площею Чикаго. Неймовірне зображення айсберга було отримано NASA Earth Observatory і показує, як айсберг, що отримав назву А-84, "відколюється" від шельфового льодовика вздовж узбережжя Антарктиди.

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Дослідники показали захопливу анімацію, на якій величезна брила льоду виглядає як крихітний кубик. Дослідники зазначають, що айсберг "народився" в середині січня і має довжину близько 30 кілометрів і ширину близько 17 кілометрів. Водночас він не такий величезний, як найбільший айсберг у світі, відомий як А23а, площа якого становить близько 3 360 квадратних кілометрів.

Вчені спостерігають за рухом айсберга і вважають, що А-84 незабаром може перевернутися або перекинутися, оскільки він тане і розпадається у відкритому океані. Відомо, що в міру танення айсбергів вони виділяють у воду поживні речовини, які сприяють зростанню мікроскопічних рослин, відомих як фітопланктон, які є основою харчового ланцюга Антарктики.

Водночас великі айсберги становлять загрозу для кораблів, оскільки вони розпадаються на дрібніші шматки. Дослідники зазначають, що їхня анімація складається з 21 зображення, отриманого в період із 15 січня до 15 лютого, проте кілька днів у цей період не було використано в анімації через хмарність.

Знімки були отримані метеорологічним супутником Suomi NPP, що експлуатується Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), а також супутниками NASA Terra та Aqua. Як видно на анімації, айсберг А-84 відколюється біля південного кінця шельфового льодовика. На прискореній зйомці він падає вздовж Антарктичного півострова — частини континенту, що стирчить, як зазубрений хвіст, вказуючи на Південну Америку.

За словами гляціолога з Університету Мериленду Крістофера Шумана, на відео видно, як айсберг дрейфує вниз по затоці повз острів Смайлі, а потім, імовірно, прямує в північно-західному напрямку до Південного океану.

NASA Earth Observatory заявила, що айсберг проплив близько 250 км від точки свого походження протягом місяця. Дослідники також були вражені тим, як швидко брила льоду рухається в прибережній течії.

Зазначимо, що шельфовий льодовик Георга VI — другий за величиною шельфовий льодовик на Антарктичному півострові, а його площа становить близько 24 000 квадратних кілометрів. Він був виявлений тільки 1935 року під час польоту американського полярного дослідника Лінкольна Еллсворта і названий на честь нинішнього британського монарха.

Наразі відступ відбувається поступово, чому сприяє стабільність, що забезпечується його унікальним розташуванням, затиснутим між Антарктичним півостровом і островом Олександра.

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида породжувала гігантські льодовики на мільйони років раніше, ніж вважалося.