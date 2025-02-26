Найден секретный продукт, очищающий воду от вредных металлов: найдется на каждой кухне

Исследователи обнаружили удивительный способ, которым этот популярный напиток "удаляет токсичные химикаты" из воды.

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Большинство людей на планете начинают свой день с чашки ароматного чая или кофе, и теперь, в новом исследовании, ученые выявили скрытую пользу для здоровья, которая исходит от того, как именно мы завариваем свою ежедневную чашку чая, пишет Manchester Evening News.

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале ACS Food Science & Technology, показало, что листья чая естественным образом поглощают тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий. Таким образом чай способен отфильтровать вредные загрязнители из воды, что потенциально снижает риск развития сердечных заболеваний и инсульта.

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По словам первого автора исследования Бенджамина Шинделя, они с коллегами обнаружили, что процесс заваривания сам по себе удаляет "значительное количество токсичных соединений из питьевой воды". Любопытно, что чем дольше заваривается чай, тем больше опасных химикатов будет удалено из воды.

Команда предполагает, что дополнительная чашка чая в день, со временем, вероятно, может привести к снижению риска развития заболеваний, связанных с воздействием тяжелых металлов. Авторы полагают, что полученные ими результаты также могут объяснить, почему у групп населения, употребляющих больше чая, могут наблюдаться более низкие показатели болезней сердца и инсульта, чем у людей, потребляющих меньше чая.

Какой чай справляется лучше всего?

В своей работе ученые протестировали различные виды чая, чайные пакетики и методы заваривания. Для проведения анализа группа ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе, США, исследовала различные виды чая, такие как черный, зеленый, улун и белый, а также ромашковый и ройбуш. Они также изучали различия между листовым и пакетированным чаем.

В ходе исследования ученые тушили чайные листья в разные промежутки времени в водных растворах с известным количеством металлов, таких как свинец, хром, медь, цинк и кадмий. После этого ученые измерили, сколько металлов поглотил чай и обнаружили, что тяжелые металлы могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, такие как повреждение печени и почек, кожные заболевания, когнитивные нарушения и даже рак.

Результаты показали, что наиболее эффективными в удалении токсичных тяжелых металлов оказались мелко измельченные листья черного чая. Фактически, чашка черного чая, заваренная в течение пяти минут, снижает концентрацию ионов свинца в воде примерно на 15%.

Результаты исследования также показали, что чайный пакетик также играет важную роль. Например, хлопковые и нейлоновые чайные пакетики поглощают лишь небольшое количество вредных загрязняющих веществ, но биоразлагаемые бумажные чайные пакетики работают невероятно хорошо.

Куда деваются токсичные химикаты?

Результаты исследования показывают, что ионы тяжелых металлов попросту прилипают к поверхности чайных листьев, где и остаются. После того как чай заварился, люди, как правило, выбрасывают их.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили большую угрозу для здоровья людей от чайных пакетиков.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.