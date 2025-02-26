Знайдено секретний продукт, що очищає воду від шкідливих металів: знайдеться на кожній кухні

Дослідники виявили дивовижний спосіб, яким цей популярний напій "видаляє токсичні хімікати" з води.

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Більшість людей на планеті починають свій день із чашки ароматного чаю або кави, і тепер, у новому дослідженні, вчені виявили приховану користь для здоров'я, яка виходить від того, як саме ми заварюємо свою щоденну чашку чаю, пише Manchester Evening News.

Нове дослідження, результати якого були опубліковані в журналі ACS Food Science & Technology, показало, що листя чаю природним чином поглинає важкі метали, такі як свинець і кадмій. Таким чином чай здатний відфільтрувати шкідливі забруднювачі з води, що потенційно знижує ризик розвитку серцевих захворювань та інсульту.

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За словами першого автора дослідження Бенджаміна Шинделя, вони з колегами виявили, що процес заварювання сам по собі видаляє "значну кількість токсичних сполук з питної води". Цікаво, що чим довше заварюється чай, тим більше небезпечних хімікатів буде видалено з води.

Команда припускає, що додаткова чашка чаю на день, з часом, ймовірно, може призвести до зниження ризику розвитку захворювань, пов'язаних із впливом важких металів. Автори вважають, що отримані ними результати також можуть пояснити, чому у груп населення, які вживають більше чаю, можуть спостерігатися нижчі показники хвороб серця та інсульту, ніж у людей, які споживають менше чаю.

Який чай справляється найкраще?

У своїй роботі вчені протестували різні види чаю, чайні пакетики та методи заварювання. Для проведення аналізу група вчених із Північно-Західного університету в Іллінойсі, США, досліджувала різні види чаю, як-от чорний, зелений, улун і білий, а також ромашковий і ройбуш. Вони також вивчали відмінності між листовим і пакетованим чаєм.

Під час дослідження вчені гасили чайне листя в різні проміжки часу у водних розчинах з відомою кількістю металів, таких як свинець, хром, мідь, цинк і кадмій. Після цього вчені виміряли, скільки металів поглинув чай, і виявили, що важкі метали можуть спричиняти серйозні проблеми зі здоров'ям, як-от ушкодження печінки та нирок, шкірні захворювання, когнітивні порушення і навіть рак.

Результати показали, що найефективнішими у видаленні токсичних важких металів виявилося дрібно подрібнене листя чорного чаю. Фактично, чашка чорного чаю, заварена протягом п'яти хвилин, знижує концентрацію іонів свинцю у воді приблизно на 15%.

Результати дослідження також показали, що чайний пакетик також відіграє важливу роль. Наприклад, бавовняні та нейлонові чайні пакетики поглинають лише невелику кількість шкідливих забруднювальних речовин, але біорозкладні паперові чайні пакетики працюють неймовірно добре.

Куди діваються токсичні хімікати?

Результати дослідження показують, що іони важких металів просто прилипають до поверхні чайного листя, де і залишаються. Після того як чай заварився, люди, як правило, викидають його.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили велику загрозу для здоров'я людей від чайних пакетиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.