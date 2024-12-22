Обережно, чайні пакетики: вчені виявили велику загрозу для здоров'я людей

Згідно з новим дослідженням, звичайні чайні пакетики не є такими вже нешкідливими, як може здатися. Вони виділяють небезпечні частинки.

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Вчені зробили важливе відкриття: виявилося, що заварювання чаю за допомогою полімерних чайних пакетиків може призвести до викиду мільярдів найдрібніших пластикових частинок у чашку. Дослідження, опубліковане в журналі Chemosphere, показало, що ці пластикові частинки можуть поглинатися клітинами кишківника людини, можуть потрапити в кровотік і поширитися по всьому організму, пише Earth.

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За словами вчених, упаковки для харчових продуктів є основним джерелом забруднення організму людини мікропластиком. Тепер же з'ясувалося, що звичайні полімерні чайні пакетики також є джерелом такого забруднення організму. Дослідження показало, що під час заварювання чаю в чашку потрапляють мільярди крихітних пластикових частинок.

Під час дослідження вчені виявили, що під час заварювання чаю за допомогою чайних пакетиків виділяється:

приблизно 1,2 млрд частинок поліпропілену на мілілітр води із середнім розміром 136 нанометрів (це 10 у мінус 9 ступені метра);

приблизно 135 млн частинок целюлози на мілілітр води із середнім розміром 244 нанометри;

приблизно 8 млн частинок нейлону-6 частинок на мілілітр води із середнім розміром 138 нанометрів.

Для того, щоб виявити ці частинки, вчені використовували скануючу електронну мікроскопію і просвічувальну електронну мікроскопію. Це дало змогу вивчити структуру, розмір і поведінку частинок мікропластику.

Уперше вчені вивчили, як частинки мікропластику взаємодіють із клітинами кишківника людини. Для цього було проведено дослідження в лабораторії з використанням різних типів клітин кишечника. Автори дослідження з'ясували, що клітини кишківника людини, які виділяють слиз і відіграють захисну роль, поглинають найбільшу кількість пластикових частинок із чайних пакетиків.

Дослідження показало, що деякі частинки мікропластику можуть потрапити в ядро клітини, де зберігається генетична інформація. Якщо ці пластикові частинки можуть досягти ядра клітини, вони можуть порушити клітинні функції або генетичні процеси, що з часом може призвести до небезпечних наслідків для здоров'я людини, кажуть учені.

Дослідники вважають, що хронічний вплив таких пластикових частинок може призвести до широкомасштабних наслідків для здоров'я, що підкреслює необхідність подальших досліджень і профілактичних заходів.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому люди так сильно люблять антигероїв. Недавнє дослідження вчених дало їм уявлення про те, чому деякі люди зачаровуються морально неоднозначними вигаданими персонажами.

Також Фокус писав про те, що біолог розповів завдяки чому можна продовжити життя. Довге і здорове життя є кінцевою метою мільйонів людей у всьому світі, які практикують найрізноманітніші методи його досягнення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.