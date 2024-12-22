Осторожно, чайные пакетики: ученые обнаружили большую угрозу для здоровья людей

Согласно новому исследованию, обычные чайные пакетики не являются такими уж безобидными, как может показаться. Они выделяют опасные частицы.

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Ученые сделали важное открытие: оказалось, что заваривание чая с помощью полимерных чайных пакетиков может привести к выбросу миллиардов мельчайших пластиковых частиц в чашку. Исследование, опубликованное в журнале Chemosphere, показало, что эти пластиковые частицы могут поглощаться клетками кишечника человека, могут попасть в кровоток и распространится по всему организму, пишет Earth.

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По словам ученых, упаковки для пищевых продуктов являются основным источником загрязнения организма человека микропластиком. Теперь же выяснилось, что обычные полимерные чайные пакетики также являются источником такого загрязнения организма. Исследование показало, что во время заваривания чая в чашку попадают миллиарды крошечных пластиковых частиц.

Во время исследования ученые обнаружили, что при заваривании чая с помощью чайных пакетиков выделяется:

примерно 1,2 млрд частиц полипропилена на миллилитр воды со средним размером 136 нанометров (это 10 в минус 9 степени метра);

примерно 135 млн частиц целлюлозы на миллилитр воды со средним размером 244 нанометра;

примерно 8 млн частиц нейлона-6 частиц на миллилитр воды со средним размером 138 нанометров.

Для того, чтобы обнаружить эти частицы ученые использовали сканирующую электронную микроскопию и просвечивающую электронную микроскопию. Это позволило изучить структуру, размер и поведение частиц микропластика.

Впервые ученые изучили, как частицы микропластика взаимодействуют с клетками кишечника человека. Для этого были проведены исследования в лаборатории с использованием разных типов клеток кишечника. Авторы исследования выяснили, что клетки кишечника человека, выделяющие слизь и играющие защитную роль, поглощают наибольшее количество пластиковых частиц из чайных пакетиков.

Исследование показало, что некоторые частицы микропластика могут попасть в ядро ​​клетки, где хранится генетическая информация. Если эти пластиковые частицы могут достичь ядра клетки, они могут нарушить клеточные функции или генетические процессы, что со временем может привести к опасным последствиям для здоровья человека, говорят ученые.

Исследователи считают, что хроническое воздействие таких пластиковых частиц может привести к широкомасштабным последствиям для здоровья, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований и профилактических мер.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.