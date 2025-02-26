Найдены следы самого первого транспортного средства: их возраст составляет 22 тыс. лет

Ученые из Нью-Мексико обнаружили древние следы людей и их первых транспортных средств.

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В национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико ученые нашли человеческие следы, а рядом с ними следы от транспортного средства. Согласно подсчетам ученых, этим следам 22 тыс. лет, пишет New Scientist.

Авторы исследования полагают, что необычные следы на земле оставили люди, которые тянули за собой куски дерева, нагруженные товарами. Такой вид примитивного транспортного средства известен как волокуша.

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"По сути, это тачка, но без колес", — говорит член команды исследователей Мэтью Беннетт из Университета Борнмута.

Такие волокуши широко использовались по всему миру, но команда нашла самое древнее свидетельство их использования.

Древнее высохшее озеро в Уайт-Сэндс имеет множество древних следов животных, а человеческие следы были обнаружены там в 2017 году. Позже группа обнаружила длинные следы волочения вместе со следами человека, и с тех пор было найдено еще несколько других примеров.

"Они встречаются во многих разных областях, поэтому они были широко распространены. Это не просто одна изобретательная семья, которая придумала использовать волокушу", — говорит Беннетт.

Некоторые из следов волочения состоят из одной линии. Команда считает, что такие следы были оставлены волокушей, состоящей из двух длинных кусков дерева, соединенных в форме треугольника, один конец каждого куска держали в одной руке, но только в одной точке волокуша контактировала с землей.

Другие следы волочения состоят из двух параллельных линий. Вероятно, они были результатом волокуши, где два куска дерева были скрещены в форме буквы X, обеспечивая две ручки и две точки контакта с землей, что было бы более устойчивым.

Следы волочения часто проходят через следы человека, который, как предполагалось, тянул волокушу. В некоторых случаях есть параллельные дорожки следов — часто детей — показывающие, что рядом шли другие люди.

В других местах мира волокуши часто тянули собаки или лошади, говорит Беннетт, но нет никаких доказательств того, что люди в Уайт-Сэндс использовали животных.

Датировка найденных следов бросает вызов общепринятому представлению о том, что люди не переселялись в Америку, пока ледниковые щиты не начали отступать около 15 000 лет назад.

Другие недавние открытия намекают на то, что люди могли достичь Америки еще 33 000 лет назад.

Напомним, ученые выяснили, чья нога оставила отпечаток 153 тыс. лет назад. В начале нового тысячелетия недостаток следов, оставленных нашими древними предками, которым более 50 000 лет, вызвал значительную обеспокоенность. За этот период в Африке обнаружили всего четыре таких места.