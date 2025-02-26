Знайдено сліди найпершого транспортного засобу: їхній вік становить 22 тис. років

Учені з Нью-Мексико виявили стародавні сліди людей та їхніх перших транспортних засобів.

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У національному парку Вайт-Сендс у Нью-Мексико вчені знайшли людські сліди, а поруч із ними сліди від транспортного засобу. Згідно з підрахунками вчених, цим слідам 22 тис. років, пише New Scientist.

Автори дослідження вважають, що незвичайні сліди на землі залишили люди, які тягнули за собою шматки дерева, навантажені товарами. Такий вид примітивного транспортного засобу відомий як волокуша.

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"По суті, це тачка, але без коліс", — каже член команди дослідників Метью Беннетт з Університету Борнмута.

Такі волокуші широко використовували по всьому світу, але команда знайшла найдавніше свідчення їхнього використання.

Стародавнє висохле озеро у Вайт-Сендс має безліч стародавніх слідів тварин, а людські сліди були виявлені там у 2017 році. Пізніше група виявила довгі сліди волочіння разом зі слідами людини, і відтоді було знайдено ще кілька інших прикладів.

"Вони зустрічаються в багатьох різних областях, тому вони були широко поширені. Це не просто одна винахідлива сім'я, яка придумала використовувати волокушу", — каже Беннетт.

Деякі зі слідів волочіння складаються з однієї лінії. Команда вважає, що такі сліди були залишені волокушею, яка складалася з двох довгих шматків дерева, з'єднаних у формі трикутника, один кінець кожного шматка тримали в одній руці, але тільки в одній точці волокуша контактувала із землею.

Інші сліди волочіння складаються з двох паралельних ліній. Ймовірно, вони були результатом волокуші, де два шматки дерева були схрещені у формі літери X, забезпечуючи дві ручки і дві точки контакту з землею, що було б більш стійким.

Сліди волочіння часто проходять через сліди людини, яка, як передбачалося, тягнула волокушу. У деяких випадках є паралельні доріжки слідів — часто дитячих — які показують, що поруч ішли інші люди.

В інших місцях світу волокуші часто тягнули собаки або коні, каже Беннетт, але немає жодних доказів того, що люди у Вайт-Сендс використовували тварин.

Датування знайдених слідів кидає виклик загальноприйнятому уявленню про те, що люди не переселялися до Америки, поки льодовикові щити не почали відступати близько 15 000 років тому.

Інші нещодавні відкриття натякають на те, що люди могли досягти Америки ще 33 000 років тому.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чия нога залишила відбиток 153 тис. років тому. На початку нового тисячоліття нестача слідів, залишених нашими давніми пращурами, яким понад 50 000 років, викликала значну стурбованість. За цей період в Африці виявили всього чотири таких місця.