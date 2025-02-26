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Технологии и наука

Всего одна ночь без сна творит ужасные вещи с организмом человека: какая система под угрозой

сон, недостаток сна, качество сна
Фото: Scitech Daily | Отсутствие сна в течение 24 часов буквально меняют клетки нашего организма

Исследователи обнаружили, что всего 24 часа лишения сна способны менять профиль клеток, которые помогают регулировать иммунную систему.

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Сон жизненно необходим нашему организму для восстановления и теперь становится все более очевидным, что важно не только количество сна, но и его качество. Более того, результаты нового исследования ученых указывают на то, что лишение сна способно повлиять на иммунную систему и может усилить воспаление, причем даже после всего лишь одной ночи плохого сна, пишет IFLScience.

Предыдущие доказательства указывают на то, что нарушения сна часто связаны с рядом хронических заболеваний, таких как: ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Ученые также обнаружили и обратную связь, когда определенные заболевания способствуют проблемам со сном.

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В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале The Journal of Immunology, ученые сосредоточились на изучении моноцитов — основного компонента врожденной иммунной системы организма, играющего важную роль в иммунном надзоре и реагировании на патогены. Также ученые пытались выяснить, как количество сна влияет на моноциты.

Известно, что существует три подтипа моноцитов:

  • классические — участвуют в иммунном надзоре;
  • промежуточные — участвуют в иммунной активации и воспалении;
  • неклассические — участвуют в восприятии и реагировании на воспалительные сигналы.

Чтобы изучить связь между сном и изменениями в моноцитах, а также и потенциальное влияние на воспалительные реакции, ученые отобрали 237 здоровых взрослых участников с различным индексом массы тела. Команда взяла у реципиентов образцы крови — это помогло установить профили различных моноцитов и воспалительных маркеров. Между тем, их рацион питания, физическая активность и режим сна отслеживались с помощью носимого акселерометра.

Результаты показали, что у людей с ожирением качество сна оказалось значительно ниже, а хроническое воспаление слабой степени выраженности было более выраженным. У людей с ожирением также значительно увеличилось количество неклассических моноцитов — это коррелирует с ухудшением качества сна и повышением провоспалительных маркеров.

Ученые также провели контролируемые эксперименты по лишению сна: в ходе экспериментов пять здоровых и худых участников не спали 24 часа — в течение всего этого времени у реципиентов брали кровь. Результаты подтвердили предыдущие выводы команды: лишение сна изменило профиль их моноцитов с обратимым увеличением экспрессии неклассических моноцитов, как это было у людей с ожирением.

Авторы исследования отмечают, что их выводы подчеркивают важность качества сна в регуляции иммунных реакций, а также воспаления при ожирении. Ученые также считают, улучшение качества сна может уменьшить воспаление и улучшить здоровье людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые и врачи рассказали, как достичь идеального сна.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.