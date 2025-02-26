Лише одна ніч без сну творить жахливі речі з організмом людини: яка система під загрозою

Дослідники виявили, що всього 24 години позбавлення сну здатні змінювати профіль клітин, які допомагають регулювати імунну систему.

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Сон життєво необхідний нашому організму для відновлення, і тепер стає дедалі очевиднішим, що важливою є не тільки кількість сну, але і його якість. Ба більше, результати нового дослідження вчених вказують на те, що позбавлення сну здатне вплинути на імунну систему і може посилити запалення, причому навіть після всього лише однієї ночі поганого сну, пише IFLScience.

Попередні докази вказують на те, що порушення сну часто пов'язані з низкою хронічних захворювань, таких як: ожиріння, діабет і серцево-судинні захворювання. Вчені також виявили й зворотний зв'язок, коли певні захворювання сприяють проблемам зі сном.

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У новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі The Journal of Immunology, вчені зосередилися на вивченні моноцитів — основного компонента вродженої імунної системи організму, що відіграє важливу роль в імунному нагляді та реагуванні на патогени. Також учені намагалися з'ясувати, як кількість сну впливає на моноцити.

Відомо, що існує три підтипи моноцитів:

класичні — беруть участь в імунному нагляді;

проміжні — беруть участь в імунній активації та запаленні;

некласичні — беруть участь у сприйнятті та реагуванні на запальні сигнали.

Щоб вивчити зв'язок між сном і змінами в моноцитах, а також і потенційний вплив на запальні реакції, вчені відібрали 237 здорових дорослих учасників з різним індексом маси тіла. Команда взяла в реципієнтів зразки крові — це допомогло встановити профілі різних моноцитів і запальних маркерів. Тим часом їхній раціон, фізичну активність і режим сну відстежували за допомогою акселерометра.

Результати показали, що у людей з ожирінням якість сну виявилася значно нижчою, а хронічне запалення слабкого ступеня вираженості було більш вираженим. У людей з ожирінням також значно збільшилася кількість некласичних моноцитів — це корелює з погіршенням якості сну і підвищенням прозапальних маркерів.

Учені також провели контрольовані експерименти з позбавлення сну: під час експериментів п'ятеро здорових і худих учасників не спали 24 години — протягом усього цього часу в реципієнтів брали кров. Результати підтвердили попередні висновки команди: позбавлення сну змінило профіль їхніх моноцитів з оборотним збільшенням експресії некласичних моноцитів, як це було у людей з ожирінням.

Автори дослідження зазначають, що їхні висновки підкреслюють важливість якості сну в регуляції імунних реакцій, а також запалення при ожирінні. Науковці також вважають, поліпшення якості сну може зменшити запалення та покращити здоров'я людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені та лікарі розповіли, як досягти ідеального сну.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.