Под толщей океана скрыты крупнейшие потоки Земли, сметающие все на своем пути: о чем речь (фото)

Исследователи называют эти потоки "течениями мутности" и теперь впервые смогли раскрыть их тайны в беспрецедентных подробностях.

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Течения мутности — важный естественный процесс, который часто остается незамеченным. Это явление известно науке уже около 100 лет, однако ученым все еще известно слишком мало о том, где и как именно двигаются течения мутности, пишет PHYS.org.

Эти мощные течения под поверхностью океана прорезают глубокие подводные каньоны и создают огромные отложения осадка, а также могут повредить подводные кабели и трубопроводы. Основная проблема заключается в том, что высокоэнергетическая природа этого явления сделала его измерение почти невозможным — любые приборы, размещенные на его пути, будут уничтожены его огромной силой, как лавины на суше.

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В новом исследовании международная группа ученых под руководством Центра исследований океана имени Гельмгольца GEOMAR в Киле и Даремского университета разработала новый метод мониторинга этих потоков с безопасного расстояния. Команда использовала сейсмометры на дне океана, обычно используемые для изучения землетрясений — в результате ученым впервые удалось раскрыть внутреннюю структуру этих массивных течений.

Батиметрическая карта системы каньона Конго и пролива и размещение приборов Фото: Communications Earth & Environment

По словам ведущего автора исследования и сейсмолога GEOMAR, доктора Паскаля Куната, донные сейсмометры, использованные в исследовании, обнаружили самые длинные потоки осадков, когда-либо зарегистрированные на Земле. Отметим, что течения мутности являются доминирующим механизмом переноса осадков и органического углерода из прибрежных районов в глубокое море, так же как реки переносят осадки по суше. Однако, в отличие от рек, они считаются гораздо менее изученными процессами.

В своей работе ученые хотели заполнить этот пробел. Для этого они разместили сейсмометры в каньоне и проливе Конго у западного побережья Африки — одном из крупнейших и самых глубоких подводных каньонов в мире. Авторы исследования отмечают, что приборы были размещены в нескольких километрах от оси каньона, вне зоны действия разрушительной силы. К счастью, это позволило ученым зарегистрировать сейсмические сигналы, генерируемые турбулентностью потока и связанным с этим переносом осадков.

В результате ученым удалось отследить два мутных потока, двигающихся со скоростью от 5 до 8 метров в секунду на расстоянии 1 100 километров — от устья реки Конго через глубоководный конус выноса и каньонную систему Конго. Это самые длинные из когда-либо зарегистрированных седиментационных потоков.

Батиметрическая карта системы каньона Конго и пролива и размещение приборов Фото: Communications Earth & Environment

Известно, что эти потоки повредили несколько подводных кабелей в январе и марта 2020 года, в результате чего наблюдались перебои с интернетом и передачей данных. По словам Куната, они с коллегами обнаружили, что эти мощные потоки, смывающие все на своем пути, вовсе не являются непрерывными. На самом деле они состоят из множества импульсов, каждый из которых длится от 5 до 30 минут.

Любопытно, что самые быстрые импульсы возникают на расстоянии до 20 километров за фронтом. Эти волны в конечном итоге обгоняют передний край, поддерживая осадки и импульс, необходимый для поддержания потока на больших расстояниях. Открытие ученых также ставит под сомнение предыдущие теории о том, что самые высокие скорости возникают на фронте потока.

Ранее Фокус писал о том, что новое открытие вынудит переписать учебники: течения океана ведут себя иначе, чем считалось.