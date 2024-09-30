Новое открытие вынудит переписать учебники: течения океана ведут себя иначе, чем считалось

Результаты нового исследования показывают, что скорость и направление глубоководных течений подвержены изменениям намного больше, чем считалось ранее.

Related video

Океан покрывает более 70% поверхности планеты, а его крупномасштабные океанические течения представляют собой конвейерные ленты, транспортирующие воду и питательные вещества, а также контролирующие климат Земли. Поверхностные течения океана относительно легко измерить и отследить, но с глубоководными все иначе, пишет Live Science.

В новом исследовании команде из Национального океанографического центра удалось создать самый большой за всю историю наблюдений набор данных о скорости и направлении течений, протекающих вблизи морского дна. Результаты ошеломили ученых: это вовсе не похоже на то, чего они ожидали.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ранее считалось что течения на дне океана относительно устойчивы, в том числе и конвейерные ленты у побережья Мозамбика, бегущие с юга на север, на изучении которых сосредоточились ученые. Но результаты команды показывают, что глубоководные течения в действительности гораздо более динамичные, чем мы могли бы предположить ранее.

Теперь ученые считают, что моделирование течений, используемое сегодня для отслеживания потока осадков и загрязняющих веществ в глубоководном океане и реконструкции древних условий океанов, похоже, нуждаются в обновлении. По словам старшего автора исследования, седиментолога Майка Клэра, вероятно, нам придется переписать учебники по моделям океанических течений, так как они намного более сложные чем считалось ранее и требуют дополнительного изучения.

Исследователи используют датчики, известные как акустические доплеровские профилометры течений (ADCP), закрепленные на морском дне. Однако развертывание и установка этих датчиков — сложная и дорогостоящая задача, а потому исследователи часто используют их лишь в короткие периоды времени.

Исследователям повезло, что итальянская нефтегазовая компания Eni развернула беспрецедентный массив из 34 датчиков для промышленных целей на площади 2500 квадратных километров в Мозамбикском проливе. Компания поделилась данными с учеными, в результате чего у них появилась удивительная возможность получить уникальный и подробный вид на морское дно.

По словам физического океанографа из Университета Мэриленда Джейкоба Венеграта, в течение 4 лет датчики измеряли скорость и направление течений каждые 10 минут — таким образом команда получила длительные временные ряды природных течений.

Ученые приступили к анализу данных и обнаружили, что они выглядели совсем не так, как исследователи представляли. Команда даже предположила, что допустила ошибку, но подсчет цифр в исследовании указывал на то, что течения на морском дне действительно часто ускорялись и замедлялись, а порой и вовсе меняли свое направление на противоположное.

Дополнительный анализ показал, что океанские течения менялись в зависимости от сезона и приливных циклов. Например, датчики указывают на то, что течения на открытых склонах морского дна в среднем текут на север, а в подводных каньонах ориентированы с востока на запад. При этом течения часто меняют свое направление, поднимаясь и опускаясь по всей длине. Авторы исследования не уверены, но считают, что причиной такой изменчивости являются приливы и рельефы морского дна.

Сегодня модели ученых базируются на образцах кернов морского дна, что позволяет изучить перенос и осаждения отложений и загрязняющих веществ; нечто подобное также используется и для реконструкции древних условий океана. Но теперь ученые считают, что эти модели в действительности могут быть слишком упрощены, а потому нам следует переписать учебники моделей.

Ранее Фокус писал о том, что самое важное океаническое течение на Земле оказалось на грани коллапса.