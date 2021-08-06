Самое важное океаническое течение на Земле оказалось на грани коллапса, – ученые

Резкое и продолжительное ослабление течений окажет огромное влияние на погодные условия и экологию по всему миру, приведя к масштабным экономическим последствиям.

Согласно новому исследованию, одно из самых важных океанических течений в мире демонстрирует серьезные признаки разрушения, вызывая опасения среди всего научного сообщества, пишет Forbes.

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Эксперты переживают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, могут произойти еще более значительные климатические изменения.

Исследование выявило несколько признаков того, что Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC) (система течений в Атлантическом океане, которую приводит в движение разница в температуре, солености и плотности вод на разных его участках), частью которой является Гольфстрим, замедляется и может вот-вот разрушиться.

Чем важна система течений

Повышение температуры поверхности моря в тропиках и распространение пресной воды из тающих ледяных щитов являются самыми большими факторами в потенциальном нарушении работы AMOC, массивной системы течений, которая имеет решающее значение для распределения тепла по всей планете.

[ + – ] Атлантические течения приводят в движение Гольфстрим.

Это течение способствует умеренным температурам в Северном полушарии, унося теплую воду из тропиков на север по Гольфстриму в Европу, а затем возвращая более холодные воды в Антарктиду.

Однако этот процесс может замедлиться, поскольку более теплые температуры в тропиках делают воду немного легче, а пресная вода из ледяных щитов еще больше снижает плотность воды, обеспечивая меньшую мощность для того, чтобы вода опускалась и возвращалась на юг, что грозит прекращением цикла течения. За последнее столетие из-за этих факторов произошла почти полная потеря стабильности течения.

На что следует обратить внимание

Если течение остановится, это может привести к серьезным изменениям в климате планеты, наиболее вероятным последствием которых станет похолодание в Западной Европе.

Считается, что похожая ситуация произошла, когда AMOC остановился в конце ледникового периода, причем пузырьки газа свидетельствуют о том, что похолодание длилось около 1 000 лет.

Чего ученые не знают

На данный момент замедление является лишь гипотезой, основанной на показателях потепления температуры поверхности моря и увеличения проникновения пресной воды.

По мнению ученых, чтобы окончательно зафиксировать замедление течения AMOC, учитывая, насколько крупным и сложным является это течение, потребуются годы. Также неясно, сколько времени может занять полное прекращение течения, если оно действительно замедляется.

"Признаки дестабилизации, которые можно заметить уже сейчас — это то, чего я не никак не ожидал и это меня ужасно пугает", — рассказал автор исследования Никлас Боерс из Потсдамского института изучения климатических изменений.

Ключевые моменты

Последствия резкого и продолжительного ослабления течений до конца не изучены. По некоторым оценкам, это может охладить планету, потенциально даже противодействуя худшим последствиям глобального потепления. Но не стоит радоваться.

Огромные изменения в распределении энергии и питательных веществ в течениях Атлантики окажут огромное влияние на погодные условия и экологию по всему миру, что повлечет за собой масштабные экономические последствия в самых разных отраслях — от сельского хозяйства до туризма.

"В первую очередь нам нужно снизить выбросы и поддерживать их на низком уровне. Вероятность того, что это событие приведет к ужасным последствиям растет с каждым граммом CO2, который люди выбрасывают в атмосферу", - заключил Боерс.