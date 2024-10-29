Очередной провал человечества: показатели Земли достигли тех, что были 2-3 млн лет назад

Несмотря на все усилия по сдерживанию выбросов, принятые за основу в 2015 году, количество парниковых выбросов на Земле достигло нового предела.

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В 2015 году было принято Парижское соглашение, в котором страны согласились ограничить глобальное потепление Земли на уровне "значительно" ниже 2 градусов по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. В идеале концепция предполагала сдерживание планеты на уровне потепления до 1,5 градуса по Цельсия — увы, эта цель провалена, пишет Science Alert.

Теперь, 28 октября, ООН предупредила, что концентрация парниковых газов в земной атмосфере достигла новых рекордных значений в 2023 году. Увы, это спровоцирует дальнейший рост приземной температуры на долгие годы вперед.

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Данные метеорологического и климатического агентства ООН показывают, что в прошлом году значительно вырос уровень сразу трех основных парниковых газов, вызывающих потепление планеты:

углекислого газа;

метана;

закиси азота.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) также зафиксировала, что углекислый газ за последние два десятилетия накапливается в земной атмосфере быстрее, чем когда-либо — рост составил более чем на 10% за последние 20 лет. По словам руководителя ВМО Селесты Сауло, такие показатели непременно должны насторожить тех, кто принимает решения. Кроме того, данные указывают на то, что мир значительно "отстает от цели Парижского соглашения".

Пока человечество не сможет сократить парниковые выбросы, парниковые газы будут накапливаться в земной атмосфере, повышая глобальную приземную температуру. Например, в 2023 году глобальные температуры как на суше, так и в море были "самыми высокими за всю историю наблюдений".

Учитывая то, как долго углекислый газ сохраняется в атмосфере Земли, текущие уровни глобальной температуры, вероятно, сохранятся в течение долгих десятилетий, если только нам не удастся сократить выбросы до нуля.

В отчете говорится, что в 2023 году концентрация CO2 составила 420 частей на миллион (ppm), метана — 1934 частей на миллиард, а закиси азота — 336 частей на миллиард. Для сравнения, это означает рост на 151%, 265% и 125% от доиндустриального уровня соответственно. Сауло предупреждает, что это не просто печальная статистика, а реальная проблема, так как каждая часть на миллион и каждая доля градуса "оказывает реальное влияние на нашу жизнь и нашу планету".

Отметим, что углекислый газ ответственен за 64% эффекта потепления Земли. Исследователи также отмечают, что прошлый год, по сути, стал 12 подряд годом роста выбросов, в большинстве своем обусловленных использованием ископаемого топлива.

В отчете также значится, что сегодня CO2 накапливается в атмосфере быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества. Любопытно, что в последний раз сопоставимая концентрация углекислого газа в атмосфере Земли наблюдалась около 3-5 миллионов лет назад, когда температура была на 2-3 градуса по Цельсию выше, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сегодня.

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